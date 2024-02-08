Tek yol bu!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda ortak müzakere zemini oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Bu ortak zemin Güvenlik Konseyi kararlarında nettir, tartışması yoktur. İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondur” dedi.

Açıklamaya göre Erhürman, tv2020’de Özlem Çimendal'ın sorularını yanıtlayarak, gündemi değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde bir yıl önce meydana gelen deprem felaketiyle ilgili konuşmasına başlayan Erhürman, yaşanılan acının, sınırsız ve tarifsiz olduğunu kaydetti. Söz konusu acıyı “bitimi olmayan bir acı” olarak niteleyen Erhürman, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin sergilediği sabra dikkat çekti.

“Bütçe artı veriyor”

Bütçeye bakıldığında rakamlar üzerinden artılar verdiğini ifade eden Erhürman, gelirlerin, giderlerden fazla olduğunu kaydetti. “Türkiye para göndermezse, maaşları ödeyemeyiz” cümlesinin de ezberletildiğini söyleyen CTP Genel Başkanı Erhürman, bütçe artı verirken, daha da artı verebilecek konumunu, karşılarındaki zihniyetin engellediğini söyledi.

Elektrik faturaları hakkında da konuşan Tufan Erhürman, dolar ve petrolün yükselmesi durumunda bunların faturalara yansıdığını bildiklerini belirtti. Hiçbir hükümetin, “Bu ikisini yansıtmam” diyemeyeceğini ifade eden Erhürman, şu anda elektrik faturalarının şişkinliğinin tek sebebinin ise bunlar olmadığını kaydetti.

“Kendi kurultaylarıyla meşguller”

Zorunlu gıda ve temizlik alanlarındaki malların ucuzlatılması gerektiğini belirten Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu iki noktaya gözünü dikmek zorundasın. Temelde 15-20 kalemlik mala bakılması gerekir. Meclis’te somut öneri olarak, ‘15-20 kalemi belirleyelim’ dedik. Buradaki kar marjları nerelerdedir bakılsın. Çağırın ithalatçıları da sorun. Kar marjını belli noktaya getirin, KDV’yi de sıfırlayacaksanız sıfırlayın.”

Esas meselenin maliyenin nasıl yönetileceği olduğunu kaydeden Erhürman, sağlık ve eğitim hizmetlerinin paralı hale gelmesinin de görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

“Dolar ve euronun tarihsel zirvesinde olduğu bir dönemde, nasıl oluyor da insanların daha ucuzdur diye güneye gidip bir şeyler almaya başladığını” soran Erhürman, şunları belirtti:

“UBP, YDP kendi kurultaylarıyla meşgul, DP başkanı diğer vekilleriyle anlaşamıyor. Böyle bir yapı, böyle bir kriz döneminde ülkeyi yönettiğini iddia ediyor. 2024, bu zihniyetten kurtulmamız gereken yıldır. Her alanda geri geri gittiğimiz bir dönemle karşı karşıyayız.”

“Mesele, sorunları konuşmak değil, çözmektir”

Memlekette çözüm isteyen insanlardan biri olduğunu belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, “İki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyonun tek mümkün çözüm yolu olduğunu söyleyenlerden biriyim. Bunları söylerken de Rum siyasilerin ne yaptığını da bilirim. Sürekli olarak neyi engellemeye çalıştıklarını bilirim” dedi.

“Taşınmaz mal konusunun, içeride de dışarıda da ‘başımıza çorap örecek’ diye uzun zamandır uyarılar yaptıklarını” kaydeden Erhürman, pandemiden sonra bu alanın korkunç bir şekilde hız kazandığını söyledi.

“Siyasi eşitlik pazarlık konusu yapılamaz”

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Ángela Holguín Cuellar’ın gelişiyle ilgili de konuşan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ve Holguin'in çok deneyimli olduklarını kaydetti.

Erhürman, “Holguin evinde otururken, altı dakikada rapor hazırlayıp, Guterres’e rapor sunabilirdi. Burada altı aylık süre verildi. O deneyimiyle bu görevi kabul etti. ‘Bu işi bir noktaya taşıyacağım’ diyor. Zannettiğimiz kadar ‘ayın, oyun, maskaralık’ değil” diye konuştu.

Ortak müzakere zemini oluşturulmaya çalışıldığını belirten Erhürman, “Bu ortak zemin Güvenlik Konseyi kararlarında nettir, tartışması yoktur. İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondur” dedi.

CTP’den zarar gören seracıları ziyaret

CTP Mağusa İlçesi, geçen hafta Maraş Bölgesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle seraları zarar gören üreticileri ziyaret etti.

Açıklamaya göre Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve diğer üreticilerle bir araya gelen CTP heyeti, doğal afet nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili bilgi aldı. Üreticilerin sorunlarını dinleyen CTP heyeti, üretimin enflasyonu önlemede en önemli etken olduğuna vurgu yaptı.

Ziyarette CTP heyetinde, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı ve Gazimağusa Belediyesi Meclis üyesi Mine Karaca yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 09:38