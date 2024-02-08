Öğrenciler kaynaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü ve Ruandalı Öğrenciler Topluluğu tarafından organize edilen “Ruanda Kültür Günü” çeşitli etkinliklerle LAÜ kampüsünde gerçekleştirildi.

Etkinlik günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından başladı. Ruanda Kültür günü programında; Ruanda’ya özgü kültürel müzikler eşliğinde öğrencilerin çeşitli dans gösterileri, yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı kültürel geçişler, kültürel yemeklerin sunumu ve ikramı yapıldı.

KKTC’de eğitim gören diğer üniversitelerden de katılım gösteren Ruandalı öğrenciler LAÜ ev sahipliğinde bir araya geldiler.

LAÜ Rwanda Öğrenci Topluluğu’nun organizasyonunda düzenlenen kültür programına katılan Ruandalı misafirler de almış oldukları davetten dolayı ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı LAÜ’ye teşekkürlerini ilettiler.

