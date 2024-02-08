Yetkililerden bilgi aldı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Açıklamaya göre, heyeti Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Şentop, KKTC’nin kendileri açısından çok özel bir yere sahip olduğunu bu bağlamda yeni dönemde Makedonya’nın ardından ikinci ziyaretini de adaya gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Şentop’un başkanlığı döneminde TÜRKPA’ya üye olduklarını ve TBMM ile ikili anlaşmalar imzaladıklarını anımsattı.

Töre, Kıbrıs konusunda ortak birçok çalışmaları olduğunu ve Şentop’un başkanlığı döneminde hayata geçirdiklerini söyledi.

Kıbrıs meselesinin, Türk milletinin ortası davası olduğunu vurgulayan Töre, milli şuur taşıyan herkesin buna katkı koyması gerektiğinin altını çizdi.

Şentop’tan, liderlerin anıt mezarlarına ziyaret

Ayrıca Şentop ve beraberindeki heyet, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ilk olarak Dr. Küçük'ün anıt mezarına giderek çelenk bırakan Şentop, saygı duruşunun ardından anıt defterini imzaladı.

Tatar: Esas sıkıntı 'sıfır asker sıfır garanti' meselesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şentop’u kabul etti.

Tatar, kabulde Şentop’un KKTC’ye gösterdiği yakınlığın, milletvekili ve TBMM Başkanı olarak KKTC ve Kıbrıs Türk halkının davasına verdiği desteklerin unutulamayacağını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs sorununun çözülememesindeki esas meselenin, Kıbrıs Rum tarafının "sıfır asker sıfır garanti" ısrarı olduğunu söyledi.

Kıbrıs ile ilgili tüm anlaşmalarda her zaman Türk- Yunan dengesini gözeten bir unsur bulunduğunu ifade eden Tatar, 1923’te Türkiye’nin imzaladığı Lozan Antlaşması'nda da 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan anlaşmalarda da söz konusu unsurun bulunduğunu kaydetti.

Külliye ve Meclis Yerleşkesi inşaatlarını inceledi

Töre, Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Meclis Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre Töre ve Şentop’a inşaat firması tarafından süreç ile ilgili bilgi verilirken, projenin sunumu da yapıldı. Daha sonra inşaat alanı gezildi.

Şentop: Erdoğan’ın müjdesi ile proje başladı

İnceleme sırasında açıklama yapan Şentop, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Meclis’in aynı yerde olmasının adeta bir “Yönetim Külliyesi”ne dönüşeceğini belirterek, 20 Temmuz 2022’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’de verdiği müjde ile projeye başlandığını anımsattı.

Bir devletin kurumlar ve fiziki yapılarla da kendini tahkim etmesi gerektiğine vurgu yapan Şentop, bu anlamda binaların sembol olarak güzel bir eser olacağına inandığını söyledi.