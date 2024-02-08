Talepler incelenecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği (Rek-Der) heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Dernek Başkanı Suat Bora Durdu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Berova’ya sektörün sorunları aktarıldı.

Dernek Başkanı Suat Bora Durdu konuşmasında, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için birlikteliğin gücüne inandıklarını ve bu amaç doğrultusunda tek çatı altında birleşerek, Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği’ni bir yıl önce kurduklarını ifade etti. Durdu, sektör temsilcisinin birçoğunun derneğe üye olduğu söyledi.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı’na bağlı gümrük ve vergi konularını içeren sektörün sorunlarını aktaran Dernek Başkanı Durdu, Maliye Bakanı Berova ile çözüm formülleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bakan Berova, sektörün taleplerini bürokratları ile inceleyeceklerini ve istişarelerine devam edeceklerini kaydetti.

