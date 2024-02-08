‘Ağır ceza gelmeli’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son zamanlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, vatandaşlar büyük bir endişe yaşıyor. Vatandaşlar, yetkililerin uyuşturucuyla etkin bir şekilde mücadele etmesini bekliyor.

Ülkeye giriş-çıkışların kontrol altına alınmasıyla mücadeleye başlanabileceğini belirten vatandaşlar, Diyalog’a konuştu. Vatandaşlar, uyuşturucunun yaygınlaştığını, bu durumun endişeye neden olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Hüseyin Çakır

“Son zamanlarda uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Yetkililerin son derece önemli olan uyuşturucu meselesi karşısında duyarlı olduklarını düşünmüyorum. Uyuşturucunun yaygınlaşması bizleri tedirgin ediyor. Okulların yakınlarında dahi uyuşturucu satışı yapıldığı söyleniyor. Bu büyük bir beladır. Uyuşturucu tacirleri, kolay yoldan çok para kazanmak için bu işleri yapıyorlar. Her yerde sivil polis olmalı, sınır kapılarında denetimler daha sıkı yapılmalıdır.”

Dr. Gökhan Çıragil

“Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de giderek büyüyen bir sorundur ve bir an önce gerekli önlemler alınmalıdır. Bu durum bizleri endişelendiriyor. Uyuşturucunun masum bir şey olduğu söyleniyor ve bu şekilde gençler kandırıyorlar ve giderek bu sorun büyüyor. Toplumu çok daha ciddi ve yoğun bilgilendirmek gerekiyor. Özellikle çocuklu ailelere daha büyük görevler düşüyor. Talep olduğu müddetçe illa ki bunu tedarik edecek birileri de olacaktır. Bu nedenle önce eğitimle bu talebi ortadan kaldırmak gerekiyor.”

Eriz Giritli

“Uyuşturucu olaylarında çok ciddi bir artış var ve artık gram olarak değil kilolarca uyuşturucu bulunuyor. Bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Hükümet giriş-çıkışları çok iyi denetlemelidir. Polis ile hükümetin nasıl bir diyalog içinde oldukları önemlidir. Toplum tedirgin oluyor. Ben bir öğretmen kendi çocukları ve okuldaki öğrenci çocuklarım adına çok endişeleniyorum. Okulda bizler öğretmen olarak bu duruma karşı sürekli olarak tetikteyiz. Cezaların caydırıcı olmamasından dolayı tacirlerin cesaret bulduklarını düşünüyorum. Giriş-çıkışlarda daha sıkı denetimler olması lazım.”

Ersem Giritli

“ Özellikle Afrikalıların bu ülkeye çok fazla girişi vardır. Uyuşturucu suçlarındaki artış bizleri endişelendiriyor. Afrikalılar bu ülkede iş bulmak için gelmiyor ve standart üstü bir yaşamları vardır.

Lüks yaşamlarının kaynağının araştırılması gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadeleye ülkeye giriş-çıkışların sıkı kontrol altına alarak başlanması gerekiyor. Güney Kıbrıs’ta da bu sorun var ancak onlarda bizdeki kadar fazla değil.”

Süleyman Sandallı

“Ülkede son zamanlarda değil uzun zamandır ciddi bir artış vardır. Birçok gencimizi kaybediyoruz ve aileler perişan oluyor. Uyuşturucu suçundaki artış bizleri endişelendiriyor. Bu kişiler bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum ancak bu konunun üzerine çok fazla gidilmediğini söylemek mümkündür. Bu sorun bu ülkede çok kolay kontrol altına alınabilir. Bununla mücadele etmek için ülkeye girişleri daha sıkı kontrol altına almakla başlanabilir.”

Necmi Belge

“Ülkemizde uyuşturucu olaylarında uzun zamandan beri ciddi bir artış söz konusudur. Ülkeye kontrolsüz girişler, özellikle üniversite öğrencisi olarak giren büyük çoğunluğu Afrikalı olan öğrenciler bu gibi konulara eğilimlidir. Uyuşturucu suçlarındaki artışla ilgili ülkeye giriş noktalarından başlanarak sıkı kontroller uygulamak kaydıyla önlenmeye başlanabilir. Bu konunun yerli halkımızda da artışı söz konusudur. Her gün üç- beş kişi uyuşturucu suçundan yakalanıyor. Limanlardan ve sınır kapılarından girişlerde çok daha fazla sıkı denetim uygulanırsa bir nebze de olsa bu suç önlenmiş olacaktır.”