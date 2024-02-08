İlişkiler gerildi

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın geçtiğimiz pazar günü Kathimerini gazetesine verdiği demeçte kullandığı ve Rum kesimini rahatsız eden ifadelerinin ardından, protesto edilmek üzere Rum Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

İrfan Siddiq’in, Rum Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve müdür Pinelopi Erotokritu’yla görüştüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, açıklamasından dolayı uyarıldığını bildirdi.

Gazete, “Elde edinilen bilgilere göre” İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq’ın ortaya koyduğu görüşlerinde ısrarcı olduğunu ve yaptığı açıklamalarla herhangi bir sınırı aşmadığı konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

Alithia gazetesi ise “Siddiq’la Olan Çatışmayı Doruğa Çıkarıyorlar” başlıklı haberinde, gazeteye açıklamada bulunan “diplomatik kaynakların”, Rum Dışişleri Bakanlığının kamuoyu önünde tespitlerde bulunması veya görüşlerini ifade etmesi yüzünden bir diplomatı protesto etmek için dışişlerine çağırmasını “saçmalık” olarak nitelendirdiğini iletti.

Siddiq’ın teşvikler noktasındaki ifadelerinin belirsiz olduğunu ve müzakerelerin başarısız olması durumunda bir sonraki günün belirlenmesiyle ilgili bir teşvike net olarak atıfta bulunulmadığını kaydeden gazete, bu noktanın Rum kesimi tarafından kabul edilmediğine işaret etti.

Siddiq’ın Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili olarak ise “diplomatik kaynaklar”, İngiliz diplomatın sınırları aştığına ilişkin olarak Rum kesiminin tüm iddialarını reddettiğini iletti.

