Görüşmeler sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler için önce İstanbul'un adı konuşuluyordu, ancak önceki gün itibarıyla artık Umman öne çıkıyor. Ancak henüz nerede olacağı net değil. Üstelik taraflardan gelen son açıklamalar, sadece yer değil içerik konusunda da henüz uzlaşma olmadığını gösteriyor.

Washington ve Tahran arasında Cuma günü kurulması planlanan müzakere masası devriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda ortaya çıkan belirsizliğe ilişkin soruları yanıtlarken "Onun (Hamaney'in) çok endişelenmesi gerek. Evet, endişelenmesi gerek. Bildiğiniz gibi onlar bizimle müzakere ediyorlar." dedi.

Trump, "O ülke (İran) şu anda bizim yüzümüzden karışıklık içinde. Oraya girdik, nükleer programlarını yok ettik. Orta Doğu'da barış sağlandı. Eğer nükleer programlarını yok etmeseydim Orta Doğu'da barış olmazdı çünkü Arap ülkeleri bunu asla yapamazdı. İran'dan çok korkuyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi: Görüşme cuma günü olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile nükleer müzakereler, cuma günü saat 10.00 sularında Maskat’ta gerçekleştirilecek. Gerekli tüm düzenlemeleri sağladıkları için Ummanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

ABD basını: Görüşme cuma günü Umman’da

ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ise Arap ve Müslüman liderlerİn devreye girerek Trump yönetimine Amerika'nın görüşmelerden çekilmesi tehdidini hayata geçirmeme çağrısında bulunduğu ve bunun üzerine ABD'nin Umman'da görüşmeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Axios'a konuşan üst dizey bir ABD'li yetkili, “İran ne diyor bir kulak vermemizi istediler. Biz başarı şansı konusunda şüphe ile bakıyoruz” derken bölgeden en üst düzeylerde 9 ülkeden Beyaz Saray'a bir mesaj ilettiği ve İran'la Umman'da görüşmelerin yapılması yönünde çağrıda bulunduklarını belirtti.

Rubio: Yeri netleştirmek için çalışıyoruz

Konuyla ilgili son açıklama ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağını netleştirmek için hala çalıştıklarını belirtirken, “Eğer İranlılar Cuma günü görüşmek isterse biz hazırız” dedi.

Rubio ayrıca, müzakerelerin anlamlı bir sonuca ulaşabilmesi için balistik füzeler konusunun da görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

