Teknik detaylar aktarıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada, iddia makamı mahkemeye üç tanık daha dinletti. Dünkü duruşmayla birlikte tanık sayısı 10’a yükseldi.

Mahkeme, duruşmanın tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 26 Eylül Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.

Duruşmada KTSÜ’nün uluslararası ofis ve muhasebe birimlerinde görev almış olan toplam 3 tanık dinlendi.

Tanıklar, öğrenci kayıtları ve ödemelere ilişkin işleyiş ve kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi verdi.

İddia makamının bugünkü ilk tanığı olarak 2022 yaz aylarından 2024 Mart’a kadar KSTÜ Uluslararası Ofis’te çalışan M.A. yer aldı.

Tanık M.A., Uluslararası Ofis’te Sorumlu Amir Shakerifard tarafından kurulan ve kendilerine öğretilen “Monday” ve “Kion” isimli 2 program kullanıldığını, Kion programı üniversite genelinde kullanılırken, öğrencileri getiren acente isimlerinin yer aldığı Monday programının sadece Uluslararası Ofis’te kullanıldığını kaydetti.

2024 Şubat’ta Nişantaşı Üniversitesi’nden KSTÜ’yü denetlemeye gelen heyet aracılığıyla kullandıkları Monday programının “gayri meşru” olduğunu öğrendiklerini belirten M.A, o gün kendilerine Ofis Sorumlusu Amir Shakerifard’in bu programı artık kullanmayacaklarını ve silmeleri gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Tanık, aynı zamanda e-postaları da silmelerinin talep edildiğini kaydetti.

Tanık M.A. görev süresince kullandıkları sistemin doğru bir sistem olmadığı hakkında bilgileri olmadığını, yetkili olan Amir Shakerifard ve Üniversite Direktörü Gündüz’ün direktifleri doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi.

“Monday programını artık kullanmayacağımız söylendi”

Ardından dinlenen ikinci tanık olan S.R. ise 2022 yılının başlarında muhasebe personeli olarak KSTÜ’de işe başladığını, ardından Uluslararası Ofis biriminin muhasebe işlemleriyle ilgilendiğini, burada “Monday” programında yer alan kabul mektubundaki ücret bilgilerini “Logo” muhasebe programına işlediğini anlattı.

Tanık. S.R., Nişantaşı Üniversitesi’nden gelen heyetin ardından Ofis Sorumlusu Amir Shakerifard’in kendilerine bir daha “Monday” programını kullanamayacaklarını, onunla ilgili soru sormamaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Savcı’nın, komisyon acentelerinden “Study in Cyprus” ismini sistemde görüp görmediğine yönelik sorusu üzerine ise, Tanık, bu acenteyi gerek “Monday” programında gerekse muhasebe faturalarında birçok kez gördüğünü kaydetti.

“Ödemeler Gündüz’ün talimatıyla yapıldı”

2017 Ağustos- 2023 Eylül tarihleri arasında muhasebe personeli olarak çalışan ve internet bankacılığı işlemlerinde yetkilendirilen Z.E. ise üçüncü tanık olarak dinlendi.

Tanık Z.E., komisyon acentelerine yapılan ödemelere ilişkin üniversitenin işleyişi hakkında bilgiler vererek, komisyon acentelerine ilişkin bilgilerin ilk olarak Uluslararası Ofis Sorumlusu Amir Shakerifard tarafından Direktör Gündüz’e verildiğini, Gündüz’ün ise bu bilgiler doğrultusunda kendilerine ödeme yapılması talimatı verdiğini kaydetti.

Soru üzerine, Tanık Z.E. “Study in Cyprus” isimli acenteden gelen faturaların her zaman e-fatura şeklinde veya e-fatura çıktısı şeklinde geldiğini, orijinal fatura görmediğini belirtti.

Tanık, muhasebe görevlisi olarak farklı konularda gelen faturaların da ödemesini yaptığını, diğer komisyon acentelerinden de çıktı olarak kendisine iletilen faturaların ödemesini gerçekleştirdiği söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından, Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı, duruşmanın perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar hakkındaki suçlamalar

130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Öte yandan, KSTÜ soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz'ün, asistanı Berk Özbek, ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 09:58