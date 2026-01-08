Somut adım atılmadı

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yıllardır Girne ve Gazimağusa mahkemelerinin ihtiyacı olan arazilerle ilgili yapmış oldukları taleplerin karşılığında herhangi bir somut adım atılmadığını ve bu kaza-ların ihtiyacı olan mahkeme binalarının inşası için arazi tahsisine gidilmediğini belirtti.

Özerdağ, Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Ozanköy`de mahkeme binası yapılabilmesi amaçlı arazi verilmesi” başlıklı kararın düzeltilmesi ve mahkemelerin ihtiyaç duymakta olduğu arazi tahsisinin ya-pılması beklentisi içerisinde olduklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Özerdağ, “Bakanlar Kurulunun Ü(K-1) 745-2025 sayılı “Ozanköy`de mahkeme binası yapılabilmesi amaçlı arazi verilmesi” başlıklı 15 Nisan 2025 tarihli kararını, aylar sonra, bir sivil toplum örgütü temsilcilerini kabulü sırasında üzülerek öğrendiğini ifade etti.

Yaptıkları araştırma sonunda öğrendiklerinin kamuoyunun bilgilenmesi bakımından bu açıklamayı yapmayı zorunluluk haline getirdiğini ifade eden Özerdağ, “KKTC bir hukuk devletidir. Yasama ve yü-rütme ile birlikte yargı, devletin ayakta durmasında yaşamsal önemi olan kurumsal yapıdır. Yargının bu kurumsal yapı altında anayasal görevlerini yerine getirebilmesi için yasama ve yürütme tarafından yargının ihtiyaçlarının karşılanması ile sağlanabilir. Böylelikle yargı efektif şekilde çalışmalarını yürütebi-lir ve yargıya olan güven zedelenmez” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle Ozanköy`de mahkemeye herhangi bir arazi tahsis edilmediğini halkımızın bilgisine getirmek isterim” diyen Özerdağ, Yüksek Mahkemenin 2024 yılından beridir birçok kez gerek Girne ve gerekse Gazimağusa için yetkililerden arazi tahsisi talebi yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını vurguladı.

Özerdağ, Yüksek Mahkeme olarak yıllardır ve bilhassa son bir yılı aşkın süredir Girne ve Gazimağusa mahkemelerinin ihtiyacı olan arazilerle ilgili yapmış oldukları taleplerin karşılığında, herhangi bir somut adım atılmadığını ve bu kazaların ihtiyacı olan mahkeme binalarının inşası için arazi tahsisine gidilme-diğini de üzülerek kamuoyu ile paylaşmak istediğini belirtti.

Mahkemelerin daha süratli çalışabilmesi ve ihtiyaç duyulan yargıç ve personelle birlikte mahkeme sa-lonlarının tamamlanabilmesi için, Girne ve Gazimağusa`da binaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özerdağ, “Daha önce de birçok kez ifade ettiğim üzere Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Gazimağusa Kaza Mahkemesi binasında yeterli yer olmadığından yıllar öncesinde İskele’de oturum yapmaya baş-lamış ve halen İskele Kaza Mahkemesinde oturum yapmaya devam etmektedir” dedi.

