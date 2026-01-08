Adalet çağrısı yapıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hüseyin Mavideniz cinayet davasının duruşma-sına dün de devam edildi. Duruşma öncesinde, Mavideniz’in yakınları mahkeme binası önünde adalet çağrısında bulundu.

Sanıklar M.Y. ve D.Ö.A.’nın yargılandığı duruşmada İddia Makamını temsilen Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu. Mahkemeye dün üç tanık dinletildi.

Tanıklardan Ethem Savant, sanık M.Y.’yi olay yerine götürdüğünü ve maktulün olay anında hâlâ nefes aldığını söyledi. Savant, o tarihte Noyanlar Şirketi’nde inşaat koordinatörü olarak çalıştığını, Breeze isimli eğlence mekanının şirkete ait olduğunu ve M.Y.’nin mekanın güvenlik sorumlusu olduğunu belirtti. Olay günü, sabah 03.00 civarında M.Y.’nin kendisini başka bir olay nedeniyle çağırdığını, ardından Breeze’e giderek mekânda yaşanan karmaşaya müdahale ettikle-rini anlattı. Savant, mekâna vardıklarında yerde yatan maktulü gördüğünü, sorunca “sarhoştur, bayıldı, o kalkacak, diskolarda böyle şeyler olur” cevabını aldığını ifade etti.

Ben yandım, ben vurdum

Polisin bölgeye gelmesinin ardından 112 Acil Servis’in arandığını, maktul hâlâ hareketsiz olunca başka bir sağlık personelini arayarak durumu bildirdiğini ve ambulansın gelmesini sağladığını söyledi. Savant, ambulans geldikten sonra M.Y.’nin kendisine, “ben yandım, ben vurdum” dedi-ğini de aktardı.

Duruşmada tanık polis çavuşu Mustafa Çebi, olay günü sabah 06.00 sıralarında cinayet vakası için göreve çağrıldığını, M.Y.’nin Adli Şube’ye geldiğinde “bir tane vurdum, kaç yıl yatarım, ailem mahvoldu” dediğini, kendisine suçunu bildirdiğini ve sanığı tahkikat subayına teslim etti-ğini anlattı.

Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Abdullah Özbayrak ise olay yeri krokisini mahkemeye emare olarak sundu. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmayı bugü-ne erteledi.

Davanın geçmişi

Olay,10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.20’de İskele’de faaliyet gösteren bir barda meydana geldi. Sanıklar, tartıştıkları Hüseyin Mavideniz’in yüzüne şiddetli şekilde vurdu. Yere düşen Ma-videniz, kafa kısmına da darbe aldı ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



