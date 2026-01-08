banner564

Bu silahlar ülkeye nasıl girdi?

Ülkede çok sayıda insanın tehdit aldığına dikkat çeken Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun tek gündemle toplanacağını açıkladı ve herkesin sorusunu tekrarladı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede sürekli tehdit alan çok sayıda insan ve işletme olduğuna dik-kati çekerek, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının tek gündeminin bu konu olacağını belirtti.
Bir oto galerideki kurşunlama olayıyla ilgili yakalanan zanlının mahkemede “annemi aramak istiyorum” diyen 17 yaşında “bir genç/bir çocuk” olduğuna işaret eden Erhürman, olayın arkasında ise ciddi bir suç organizasyonu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erhürman, zanlının kısa sürede yakalanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendi-rip, Polis Teşkilatı’nı kutladı ve saldırıda yaralanan iki kişiye de acil şifalar diledi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erhürman, kamuoyunda suç işlemek amacıyla ülke-ye gelenlerin girişlerinin neden engellenemediğini işaret etti. Erhürman, kullanılan silahların ülkeye nasıl girdiğine, bu konulardaki zaafların neden giderilemediğine ve ilgili başka pek çok konuya dair birçok soru bulunduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var. Bu sorulara bir an önce yanıt üretmek ve gerekeni yapmak yükümlülüğü altındayız” dedi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının tek gündeminin bu konu olduğunu vurguladı.

KTBK ve GKK Komutanlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü’yü makamlarında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kılınç’a yapan Erhürman, onur kıtası tarafından karşılandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Erhürman, KTBK Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, plaket takdimi yapıldı.
KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nı ziyaret eden Erhürman, bura-da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Görgülü tarafından askeri törenle karşılandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, fidan dikti. Ziyarette pla-ket takdimi yapıldı.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026, 09:50
YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Kimse eğlence olsun diye tetik çekmez. Düzen bozuksa, TETİKCİLİK ÇARE ve ŞART OLUR. Şimdi OLAN BU. Ve artacak. Hem de çığ gibi artacak.

Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Yargılama yapılıyor. Kişi TC uyruklu ise cezasını TC de çekmek istiyor. Onay veriliyor. TC ye gidince oradaki yasalardan yararlanıp erken zamanda serbest kalıyor. Yanı KKTC de uygulanan adalet boşa gidiyor.

Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Cumhurbaşkanımız hukukçu. Hukuk çevreleri ile elbet bu konuları ele alacaktır. Ancak en önemlı husus suç işlenmeden önleme yollarını bulmaktır. O da Polisin görevidir.

Magusalı
Magusalı - 2 saat Önce

Gelen kişi reşit değil. Anne babasının yazılı izni ile gelmiş. Reşit olmadığına göre adada kim himayesine almıştır. Burası muamma.

BS
BS - 8 dakika Önce

Yük gemileri, kaçak gelen kayıklar ve çok daha önemlisi güney ile arada doğru düzgün bir sınır güvenliği yok. Araçlı kapılarda sıkı denetim yok. Arazide yürümeye müsait zayıf bir çit.

