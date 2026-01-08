Bu silahlar ülkeye nasıl girdi?

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede sürekli tehdit alan çok sayıda insan ve işletme olduğuna dik-kati çekerek, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının tek gündeminin bu konu olacağını belirtti.

Bir oto galerideki kurşunlama olayıyla ilgili yakalanan zanlının mahkemede “annemi aramak istiyorum” diyen 17 yaşında “bir genç/bir çocuk” olduğuna işaret eden Erhürman, olayın arkasında ise ciddi bir suç organizasyonu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, zanlının kısa sürede yakalanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendi-rip, Polis Teşkilatı’nı kutladı ve saldırıda yaralanan iki kişiye de acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erhürman, kamuoyunda suç işlemek amacıyla ülke-ye gelenlerin girişlerinin neden engellenemediğini işaret etti. Erhürman, kullanılan silahların ülkeye nasıl girdiğine, bu konulardaki zaafların neden giderilemediğine ve ilgili başka pek çok konuya dair birçok soru bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var. Bu sorulara bir an önce yanıt üretmek ve gerekeni yapmak yükümlülüğü altındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının tek gündeminin bu konu olduğunu vurguladı.

KTBK ve GKK Komutanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü’yü makamlarında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kılınç’a yapan Erhürman, onur kıtası tarafından karşılandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Erhürman, KTBK Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, plaket takdimi yapıldı.

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nı ziyaret eden Erhürman, bura-da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Görgülü tarafından askeri törenle karşılandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, fidan dikti. Ziyarette pla-ket takdimi yapıldı.



Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026, 09:50