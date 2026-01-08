Bin 900 lira harcadı

Lefkoşa’daki Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde arkadaşının çantasından iPhone 15 marka cep telefonu ile 3 adet kredi kartını çalan 23 yaşındaki S.A.R.N.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkede 35 gündür ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen zanlı cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının çaldığı kartlarla iki işletmede bin 900 liralık harcama yaptığı açıklandı.

Polis, zanlının 3 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde, arkadaşının sırt çantasından iPhone 15 marka cep telefonu ile telefonun arka kısmında bulunan iki adet kredi kartını çaldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Çalınan kredi kartlarının zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, cep telefonunu ise olay mahalline yaklaşık 100 metre mesafede bulunan surların üzerine sakladığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifade doğrultusunda yapılan yer gösterimi sonucu cep telefonunun bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, yapılan araştırmada çaldığı banka kartlarıyla iki işletmede bin 900 liralık alışveriş yaptığının belirlendiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden yakalandığı 4 Ocak 2026 tarihine kadar ülkede 35 gündür kaçak kaldığının tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

