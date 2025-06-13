Tansiyon yükseliyor

İran'dan gelen "Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini vururuz" çıkışının ardından ABD'nin Ortadoğu'daki üslerinde kırmızı alarm durumuna geçildi.

Öte yandan Tahranlı bir yetkili, bölgedeki dost bir ülkenin, İran'ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise "İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.

İran ve ABD arasında nükleer gerilim tırmanıyor.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, önceki gün yaptığı açıklamada, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi.

Tahran'ın bu açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Ortadoğu'daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği bildirildi.

Hegseth, bölgede görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Ortadoğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi.

"Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı

Associated Press haber ajansına göre ABD, Bahreyn ve Kuveyt'teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlanıyor.

Bununla birlikte Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesini tavsiye etti.

Reuters'ın aktardığına göre Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmediklerini belirtti.

ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama, personel ve operasyonlar konusunda bir değişiklik olmadığını, faaliyetlerin normal şekilde devam ettiği bildirildi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği ise personel hareketlerini kısıtladıklarını duyurdu.

İsrail'de askeri saldırı hazırlığı iddiası

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, bölgesel tansiyonu tırmandırmanın, İran'ın ABD ile pazar günü yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi hedefleyen "psikolojik bir savaş" olduğunu söyledi.

Bölgedeki dost bir ülkenin, İran'ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığına da dikkat çeken yetkili, "İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen İran Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek" dedi.

Amerikan NBC News'e konuşan kaynaklar da İsrail'in ABD desteği olmadan İran'a askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Trump: İsrail’in İran’a saldırı ihtimali yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. İsrail İran'ı vurmamalı, nükleer anlaşma yakın" dedi.

İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini söyleyen Trump, "İran ile anlaşmak istiyorum. Onlarla anlaşmaya oldukça yakınız. İran ile daha dostça yolu tercih ederim, kısa süre içinde bir şeyler olabilir" dedi.

Trump, "Ortadoğu'da büyük bir çatışma riski var" dedi.

Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Pezeşkiyan: Asla boyun eğmeyeceğiz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değindi.

ABD ile görüşmeleri İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz" dedi.