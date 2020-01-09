Tarihi adım

TürkAkım doğalgaz boru hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Erdoğan, ''TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir'' derken; Putin ise ''Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor" ifadesini kullandı.

Rusya’nın doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dün İstanbul’da düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov’un da katılımlarıyla düzenlendi.

Bakan Dönmez: Transit riskleri ortadan kaldıracak

Törende kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirildiğini ifade etti. Bakan Dönmez, TürkAkım, ülkemizi doğalgazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracağını vurguladı.

Dönmez, “TürkAkım, Karadeniz’in derinliklerine atılmış tarihi bir adımdır. Proje, iş birliği ve kazan kazanın önemini bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. TürkAkım Türkiye’yi doğal gazın ilk alıcısı konumuna getirecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Rus gazı doğrudan ülkemize ulaşacak

Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şunları söyledi: “TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız tarihi nitelikte bir projedir. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküp doğal gazın 15,75 metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamına doğal gaz arzı sağladık. Rusya ise ülkemizin önde gelen doğal gaz tedarikçilerinin başında geliyor. 33 senede Rusya’dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz sağladık. Yeni başarılara da imza atmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak son yıllardaki yatırımlarımızla önemli bir doğal gaz ticaret merkezini oluşturacak altyapıya kavuştuk.

Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Tüm kıyıdaş ülkelerine yaptığım çağrıyı yenilemek istiyorum.

Gelin Akdeniz’i çatışma değil iş birliği sahasına dönüştürelim.”

Rusya ile ikili ticaret hacminde sürekli artış yaşandığını açıklayan Erdoğan,”Artık 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz” dedi.

Putin: Stratejik ortaklığın somut göstergesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “TürkAkım’ının Avrupa için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Putin şunları söyledi: “Bu projenin gerçekleşmesi Türk-Rus stratejik ortaklığının somut bir göstergesi. 30 senedir Türkiye’ye doğal gaz ihracatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye sadece geçen sene 24 milyar metreküp gaz aldı. Şimdi yeni bir hattan gaz gelecek. Bu benzeri olmayan bir çalışma. Projenin inşaatında öncü teknolojiler kullanıldı. Bu da boru hattının güvenilir bir şekilde yönetileceğinin göstergesidir. Projede bir rekor da kırıldı. Günde 6 kilometreden fazla boru döşendi. Umuyorum gelecekte de bu tip adımlar ve başarılar atacağız.”

Vana açıldı

Konuşmaların ardından iki liderle birlikte açılış törenine katılan konuk devlet başkanları, bakanlar ve siyasiler, temsili vanayı birlikte çevirerek TürkAkım’ın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Rus gazını doğrudan Türkiye’ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmişti.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım‘ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye’ye, aynı kapasiteli ikinci hattı üzerinden ise Avrupa’ya gaz gönderilecek.