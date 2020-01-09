Uzlaşı sağlandı

İran ve Irak’la yaşanan kriz sonrasında ABD’nin hızlı yanıt birimlerinin geçici olarak Kıbrıs’ta konuşlandırılması kararlaştırıldı. Rum Yönetimi, ABD’nin bu yöndeki başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Birimin misyonu bölgede bulunan ABD diplomatik misyon personelinin ve Amerikan vatandaşlarının ihtiyaç olması durumunda bölgeden uzaklaştırılması.

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakou Kousiou yazılı açıklamasına göre, insani operasyonlarla ilgili başvuruları olumlu yönde göğüsleme için var olan politika çerçevesinde Rum Yönetimi, Amerikalı yetkililerin Lefkoşa’daki ABD Elçiliği aracılığıyla yaptığı ilgili başvurusunu kabul ederek, bölgedeki ABD diplomatik personeli ve Amerikan vatandaşlarının taşınması ihtiyacının ortaya çıkası durumunda acil yanıt birimlerinin geçici olarak Lefkoşa’da konuşlandırılmasına onay verdi.

Sözcü Kousiou şöyle dedi:

Standart bir uygulama olarak ve geçmişte de tekrarlanmış olan bu uygulamaya göre Rum Yönetimi, coğrafi konumunu değerlendirerek ve Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki tüm ülkelerle sahip olduğu mükemmel işbirlikleri çerçevesinde AB içinde ve dışında, üçüncü ülkelerden yapılan başvurular temelinde insani operasyonlarda kolaylıklar sağlamaktadır ve bölgede güvenlik ve istikrar koşulları için bunu yapmaya devam edecektir.”