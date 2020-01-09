15 füze attı

Dünya güne İran’ın ABD üslerine yaptığı saldırıyla uyandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanı, ABD'den yanıt gelmesi halinde "daha ezici bir karşılık vereceklerini" söyledi.

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi.

İran, TSİ gece yarısı ABD üslerine 15 füze fırlattı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif saldırının yapıldığı üssün Kasım Süleymani’nin vurulduğu üs olduğunu ve ‘Orantılı bir saldırı olduğunu’ söyledi.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51 maddesi uyarınca meşru müdafaa yaptıklarını belirten Zarif, "Vatandaşlarımız ve üst düzey yetkililerimize yönelik korkakça saldırının düzenlendiği üs hedef alınarak orantılı bir yanıt verildi ve tamamlandı. Çatışmaların tırmanması ya da savaş peşinde değiliz. Ancak her türlü saldırganlığa karşı kendimizi koruyacağız" dedi.

Devrim Muhafızları'ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

İran Genelkurmay Başkanı: Karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti.

Bakıri, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.