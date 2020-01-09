Yol haritası  belirlenecek

Emir ERTORUN

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın "KKTC turizmi geleceğini planlıyor" sloganıyla düzenleyeceği "Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası" 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Turizm Şurası, 11 Ocak Cumartesi saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu komisyon çalışmaları yapılacak. Komisyon ve değerlendirme çalışmaları 12 Ocak Pazar günü saat 14.30'da tamamlanacak ve basın açıklaması yapılacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, şura ile ilgili Girne'de basın toplantısı düzenledi ve hedeflerinin; turizmde tüm paydaşların katkısıyla bir devlet politikası oluşturmak, kalıcı bir eser, bundan sonrası için bir yol haritası bırakmak olduğunu söyledi.

Turizm Bakanı Üstel, şuranın; "geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasını bütün paydaşlar ile birlikte oluşturma hedefiyle" gerçekleştirileceğini kaydetti.

Üstel, Sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandıran turizmin, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığını, yabancı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisini de büyüttüğü vurguladı.

Turizm sektörünün ayrıca din, dil, ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına da katkı sağladığını ifade eden Üstel, 1,3 milyardan fazla kişinin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiği günümüzde bu hareketlerden elde edilen turizm gelirlerinin 1,2 trilyon doları aştığını ve önümüzdeki süreçte de hem kişi sayısının hem de gelirlerin artacağının hesaplandığına işaret etti.

“Ekonomik çarkları çeviren bir sektör”

Üstel, "Dumansız sanayi, lokomotif sektör, ekonomik çarkları çeviren bir sektör" olarak nitelediği turizmin; "Ülkenin Geleceği" olduğunu ifade etti ve turizmde istikrar için 2020-2030 yılları arasında turizmde bir devlet politikası, turizmde yapılanma ve strateji planının tüm paydaşlarla ortaya çıkarılacağını söyledi.

10 komisyon çalışma yapacak

Üstel, Şurada; "Turizm Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Yatırım-Teşvik-Finansman, Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi, Turizmde Ürün Çeşitliliği ve İç Turizm, Turizm Eğitimi ve İstihdamı,Turizmde Tanıtma ve Pazarlama, Turizmde Ulaşım, Konaklama Sektörü, Seyahat Acentacılığı, Dijital Turizm ve İnovasyon, Gastronomi Turizmi" olmak üzere 10 komisyonda çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Şurada ortaya çıkacak raporlar ışığında ülkenin turizm stratejilerini gözden geçirerek gerçekçi, sürdürülebilir ve güncel bir eylem planı oluşturacağını ifade eden Üstel, "Şuranın sonuçlarının, önümüzdeki on yıl içerisinde ülkemizin turizm hedeflerini gerçekleştirmede belirleyici yararlar sağlayacağına olan inancımla hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlar, şura sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Soruları da yanıtlayan Üstel, ülkeye ulaşımda sıkıntılar olduğunu ancak dünya turizminde büyüyen pastadan daha fazla nasıl pay alabilecekleri ve bu hedefe nasıl ulaşabileceklerini şurada tartışacaklarını kaydetti.

“Yeni bir şirket uçuşa başlayacak”

Yeni bir şirketin Mayıs’tan sonra ülkeye uçuşa başlayacağını ifade eden Üstel, şirket ismi veremeyeceğini söyledi.

Üstel, ulaşımdaki sıkıntıları aşmak için öncelikli yeni havalimanının tamamlanmasına önem verdiklerini, yeni havalimanı ile ulaşım alanında yeni adımlar atacaklarını ve hukuk yoluna gidebileceklerini anlattı.