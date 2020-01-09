3 saat süreyle işkence yaptı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde yaşanan 3 saatlik kemerli işkence olayının sanığı Cemil Gören hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Kendisine yalan söylediği gerekçesiyle eşinin ellerini ayaklarını elektrik kablosu ile bağlayıp, soyduktan sonra 3 saat kesintisiz kemerle darp eden sanık 6 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanığa verilen 6 yıl hapis, şimdiye kadar kadına yönelik şiddete verilen en fazla ceza özelliği taşırken,

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasında işlenen suçun kan dondurucu olduğu belirtildi.

Kararda gerek aile içi gerek toplumda yaşanan şiddet vakalarının giderek arttığı, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtildi.

Kesintisiz 3 saat darp etti

Kararda olayın 3 Ağustos 2019 tarihinde Alsancak’ta sanığın evinde meydana geldiği belirtildi. Sanığın izinli olduğu halde işe gittiğini söyleyen eşinin yalan söylediğini fark ettiği, kendisini aldattığı düşüncesine kapıldığı ve işkence eylemine geçtiği kaydedildi.

Sanığın önce eşinin ellerini ve ayaklarını elektrik kablosu ile bağladığı, deri kemerle darp etmeye başladığı ifade edildi. Sanığın daha sonra eşinin kıyafetlerini çıkarıp, çıplak vaziyette 3 saat boyunca kemerle darp etmeye devam ettiği, ayrıca işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı belirtildi.

İzlenen görüntülerde kemerli işkenceye maruz kalan 34 yaşındaki kadının darp edilmemek için yalvardığı, ancak sanığın eylemine devam ettiği açıklandı.

Sanığın ayrıca eşini polise gitmesi halinde ölümle tehdit ettiği kaydedildi.

Kan dondurucu

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Rauf Kürşad, sanığın işlediği suçun adeta bir işkence yöntemi olduğunu ifade etti. Kürşad, olayda işkence unsurunun olmasının sanık hakkındaki en ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın işlediği suçun kan dondurucu nitelikte olduğunu kaydeden yargıç, 3 saat boyunca darp edilen kadının yüzünde gözünde ve vücudunun büyük bir kısmında darp izleri oluştuğunu söyledi. Kürşad, sanığın yargılandığı yaralama, ciddi darp, vahim zarar suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekti.

Yargıç, bu tür suçlara etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın gerekçesi olarak eşinin yalan söylemesini gösterdiğini kaydeden Kürşad, bunun hafifletici etken olarak ele alamayacaklarını belirtti.

Kadına şiddette en ağır ceza

Kürşad, sanığın gerekçesinin bunun kabul edilebilir olmadığını, bu tür suçları işleme eğiliminde olan kişiler için eylemlerini meşrulaştırıcı bir etken olarak gösterilmemesi gerektiğini ifade etti. Yargıç, ister aile ister yabancılara karşı işlenen bu tür suçların kamu davası kapsamına girdiğini de belirtti. Kürşad, mahkemelerin şiddet suçu işleyenleri ve işleme eğiliminde bulunanlara karşı caydırıcı cezalar vermesi gerektiğine değinerek, sanığı yargılandığı davalarda suçlu bulup 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.