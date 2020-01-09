İki kefil bulamadı

Suna ERDEN

Girne’de arabasına aldığı 25 yaşındaki kadına yolcu koltuğunda tecavüz ettiği iddia edilen Oktay Özen dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi.

Olayın soruşturmasını yapan polis, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de arabasının içerisinde yolcu koltuğuna dayadığı 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, mağdur kadının bir fırsatını bulup araçtan yarı çıplak bir şekilde anayola çıkıp, o esnada oradan geçen iki kişiden yardım istediğini belirtti.

Söz konusu iki kişinin kadını Girne polisine getirdiğini kaydeden soruşturma memuru, ifadesinde tecavüze uğradığını söylediğini aktardı.

Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, genç kadının olay günü giydiği kıyafetlerin de inceleneceğini söyledi.

Zanlının 31 Aralık tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, DNA, uyuşturucu ve alkol testi için kan örneğinin alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, cinsel ilişki yaşandığını ancak zorla olmadığını iddia ettiğini belirtti.

DNA sonuçları olayı çözecek

Polis, zanlının aracının da emare alındığı, DNA örnekleri için örnek toplandığını söyledi.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, DNA ve diğer analiz sonuçlarının beklendiğini kaydeden polis, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.