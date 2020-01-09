Tatar ismi  kesin gibi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP Parti Meclisi’nin 18 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner katıldığı televizyon programında, UBP Parti Meclisinin 18 Ocak’ta Cumhurbaşkanı adayını saptayacağını belirtti.

Saner, Genel Başkan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki kazanma olasılığını nasıl gördüğü ile ilgili bir soruya karşılık, ”Partimizin gücü ortadadır. Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın bu yarışı alacağından şüphemiz yoktur. Ersin beyin alması için parti olarak gayret gösterecek her türlü imkanımızı seferber edeceğiz” dedi.

Saner, “ UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın ilk turda hangi oranda oy alabileceği ile ilgili bir soruyu yanıtlarken ise “ Başbakan Tatar’ın, partinin son milletvekilliği seçiminde aldığı oyun üzerinde oy alacağını, buna inanarak söylediğini, ellerinde bunu doğrulayan rakamlar olduğunu” ifade etti.

İmar planında izlenen yol doğru değil

Saner, Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar yasası konusundaki soruları da yanıtladı ve söz konusu 3 kentin belediye meclislerinin yasanın son halini onaylamamış olmalarının yasal sürecin doğru izlenmediği anlamına geldiğini vurguladı.

Saner, “Yasanın Birleşik Kurul’da onaylandığı iddialarına karşılık” “Birleşik kurulda onaylandıysa Belediye Başkanlarının imzasını görmek istiyorum” dedi.

“Yolların yapılması için kaynak lazım “

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, bir başka soru üzerine de, KKTC’de devletin yapması gereken yolların ana arterler ile yerleşim birimleri arasındaki ana yollar olduğunu, kent içi yolların belediyeler tarafından yapılması gerektiğini anımsattı.

Saner, “Devletin yapması gereken yollar ve alt yapı yatırımları için ciddi kaynaklar gerekmektedir. Bunlar için kaynağı sağlayan ise Anavatan Türkiye’mizdir. Pek çok yol ve alt yapı projesi benim Bakan olduğum dönemde başlamıştı. İhalesini tamamlayan ve devan eden projeler maalesef bu gün itibarı ile dahi tamamlanamamış durumdadır. Ama yollarla ilgili şikayetlerin birçoğu da belediye sınırları içinde yer almaktadır” dedi.

“Toplantılardan kaçmadım”

Saner, “Toplantıya çağırdık gelmedi” iddialarının sorulması üzerine Saner, “KTHY battı, Ersan Saner 31 günlük Ulaştırma Bakanıyken bir yere gitmedi, batmış sosyal sigortaları aldı kaçmadı da bundan mı kaçacak?” diye sordu ve “Topluma bilgi aktarılırken doğru verileri aktarılmasını ve basit suçlama yapmamalarını istedi. Sayın Başbakan imar planı ile ilgili bir komite kurdu ve başkanlığına beni atadı. Başkanı olan bir kişi toplantı çağırmadan acaba o komite kimin çağrısı ile toplanır? Sayın Bakanla bu konuda halk önünde tartışmayı doğru bulmadım ancak Sayın Başbakan toplantı çağrısı yaptığı gün biz AB Komitesi olarak 18 yıldır mecliste bekleyen ve Tüketicilerin Korunması Gıda ve Hijyen Yasası’nın son şeklini vermek üzere toplantı yapıyorduk. Nitekim o yasa nihayet geçti ve bu yasa sayesinde KKTC’ye mezbahalar için 7 milyon Euro gelecek. Dolayısı ile ben kaçmadım. Bunu söyleyenler doğru konuşmuyor” dedi.