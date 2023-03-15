Tehlikeli gerilim

ABD'ye ait bir İHA Karadeniz'e düştü. ABD, İHA'larının Rus savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü iddia etti, Rusya ise reddetti.

ABD, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İHA'nın uluslararası hava sahasında uçtuğu savunuldu, "Rusların müdahalesi tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" denildi. Moskova ise ABD’ye ait İHA'nın Karadeniz’de geçici durum alanını ihlal ettiğini öne sürdü.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedildi.

Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.” denildi.

Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, “Bizim MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu.” değerlendirmesinde bulundu.

Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktararak Rus pilotun bu davranışının neredeyse kendi uçağının da düşmesine neden olacağını belirtti.

ABD’li general, “ABD ve müttefik hava araçları uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edecek ve Rusya’ya operasyonlarını profesyonel ve güvenli bir şekilde yapması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Rusya: ABD İHA'sı geçici durum alanını ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Ukrayna’daki operasyon nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kırım yarımadası bölgesinde Karadeniz suları üzerinde Rus hava kuvvetlerinin hava sahası kontrol araçlarının, Amerikan MQ-9 İHA’sının Rusya devlet sınırlarına yöneldiğini tespit ettiği belirtildi.

ABD'ye ait İHA’nın hava sahası kullanımına yönelik "geçici durum alanı" sınırlarını ihlal edecek şekilde transponderlerini kapatarak gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, bu alanın "özel askeri operasyon" yürütmek amacıyla oluşturulduğu, bu bilginin uluslararası hava sahasının tüm kullanıcılarına iletildiği ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlandığı hatırlatıldı.

"Keskin manevra sonucu düştü"

Söz konusu alanı ihlal edenin kimliğini tespit amacıyla görev başındaki hava savunma kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Moskova saati ile 09.30 sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 İHA irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyine çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, İHA ile temas kurmadı ve güvenli bir şekilde üsse döndü.” denildi.

Beyaz Saray: Tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus uçaklarının Karadeniz'de Amerikan insansız hava araçlarını (İHA) taciz etmesi ve bunun sonucunda ABD'ye ait bir MQ-9'un düşmesine ilişkin, Rusların müdahalesini "tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" diye yorumladı.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, Rus uçakları tarafından bu tarz tacizlerin "alışılmadık bir hadise olmadığına" işaret etti.



Rus Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın açıklamasında, ABD'nin "bu güvensiz, profesyonelce olmayan müdahaleye güçlü itirazlarını" iletmek için üst düzey Rus yetkililerle "doğrudan temasa geçtiğini" söyledi.