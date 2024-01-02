Japonya yeni yılın ilk gününde depremlerle sarsıldı. İşikawa eyaletinde 1,5 saat içerisinde en büyüğü 7,6 olan 9 deprem kaydedildi. Depremler sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Dalgaların 5 metreye ulaşabileceği belirtildi. Japonya Başbakanı halktan güvenli bölgelere sığınmasını istedi.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında son 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansının açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu.

Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi.

Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı.

Sarsıntı İşikawa geneli, Japon Denizi kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

Devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı da bir hafta boyunca 7 büyüklüğündeki depremlere karşı tetikte olunması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki 2-3 günün kritik olduğu belirtiliyor.

"Güvenli bölgelere sığının"

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kişida, halktan güvenli bölgelere sığınmalarını istedi.

Kişida, halkın güvenliğinin sağlanması için hükümete tam imkanların kullanılması talimatını verdi.

Bölge geneli hizmet veren East Japan Railway firmasına ait Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren hatlarında çok sayıda sefer askıya alınırken, resmi Kyodo ajansı, Japonya hükümetinin, başkent Tokyo'daki başbakanlık binasında acil durum müdahale bürosu kurduğu duyuruldu.