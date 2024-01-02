Girne’nin gözde otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel, yılbaşı gecesi Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Özcan Deniz’ i ağırladı. Merit Park Hotel sahnesinde ikinci kez konser veren ünlü sanatçı, “Aslan Gibiyim” şarkısıyla geceye başlarken, “Şahanesiniz, çok güzel görünüyorsunuz, ilerleyen saatlerde 2024 senesine gümbür gümbür gireceğiz” sözleriyle eğlencenin doruklara çıkacağının sinyalini verdi.

Muhteşem sahne performansının yanı sıra, şıklığı ile de göz dolduran sevilen sanatçı tüm dikkatleri üzerinde topladı. Müzik hayatının başarılarının yanı sıra oyunculuğu ile de adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz, Merit Park Hotel sahnelerinin tartışmasız en özel gecelerinden birine adını yazdırdı.

Hayranlarını coşturdu

Muhteşem enerjisiyle hayranlarını coşturan ünlü sanatçı, “Yalan mı, Zorun Ne Benle Aşk, Bir Dudaktan, Yapmak Lazım, Nasip Değilmiş, Dön Desem, Zırdeli”

gibi şarkılarıyla herkesi mest etti. Tüm şarkılarını dinleyenleri ile birlikte seslendiren Özcan Deniz, “İllallah” parçasıyla Merit park Hotel ’deki coşkuyu zirveye taşıdı. 2024 senesinin ilk dakikalarında “Derin Duygular” şarkısının yeni versiyonunu seslendiren Deniz, “2024 senesi hepiniz için dertsiz, tasasız, sağlıklı ve huzurlu geçsin. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum” sözleriyle hayranlarının gönlüne taht kurdu. Konser boyunca, temponun hiç düşmediği gecede, en sevilen şarkılarını seslendiren Özcan Deniz’i sevenleri ayakta alkışladı.



