Renkli ve eğlenceli geçti

Mustafa ERKAN

Gaziveren Anaokulu müdürlük ve idaresi, okul aile birliği işbirliğinde kermes organize edildi. Gaziveren anaokulu yararına düzenlenen kermes köy meydanında gerçekleştirildi. Kermesde, çocuklar için yüz boyama etkinliği yapıldı, oyun parkı kuruldu. Çeşitli hediyelik eşya satan stantlar kuruldu, yiyecek satışları da gerçekleşti. Gün boyu süren etkinlikte katılımcılar müzik eşliğinde oyunlar oynayarak, eğlendi. Etkinlikde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

