7 araca zarar verdi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa'da dün sabah meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü yoldan çıkarak, oto galeriye daldı. Kaza sonucu 7 araç hasar gördü. Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün sabah saat 10'00'da meydana geldi. Agabek Jumabayev 244 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 616 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Dağman Eczanesi önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerine çıkarak önce trafik levhasına, ardından da GE Motors isimli iş yerinin demir korkulukları ile çevre tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan demir korkuluklar ile çevre telleri, araba galerisi içerisinde bulunan toplam 7 araca hasar verdi. Kaza sonucu yaralanan olmazken araç sürücüsü Agabek Jumabayev tutuklandı.

Dikmen’de araç taşa çarpıp, takla attı

Dikmen -Taşkent Anayolu’nda meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı. Kaza dün sabaha karşı 05.40 sıralarında meydana geldi.

Tolga Çağlayan (E-23), yönetimindeki UT 984 plakalı araçla, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan taşa çarpıp takla attı.

Çağlayan ve araçta solcu olarak bulunan Hüseyin Aslan (E-24) ve Natalia Sırtmacı (K-35) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Akdoğan’da yaralanan olmadı

Akdoğan-Vadili Anayolunda gerçekleşen kazada da Demet Sarı (K-39), yönetimindeki KP 141 plakalı araç ile Akdoğan istikametine doğru seyrederken Harput Restoran önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yine Akdoğan'da saat 04:40 sıralarında yaşanan kazada ise Musa Özer (E-53), NH 725 plakalı salon araçla Ordu Caddesi üzerinde seyrederken kaldırım taşına çarptı, çarpmadan sonra da park halinde bulunan JP 255 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Girne’de araç yayaya çarptı

Girne’de Mehmet Yıldırım (E-30) yönetimindeki LG 930 plakalı araçla, Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde seyrederken, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak geçmeye çalışan Dilay Alptekin Saper (K-32)’e çarptı. Yaralanan Saper, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi.

Ayrıca Girne’de saat 04:00 sıralarında yaşanan kazada ise, Yusuf Esat Akıllı (E-23) yönetimindeki UD 409 plakalı araçla, Dr. Fazıl Küçük Caddesinde orta refüj içerisinde bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.