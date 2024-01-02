Gözler bu davada

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığı, “bilinçli taksirden” yargılanmaya başlıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma yarın başlayacak ve 5 Ocak’a kadar devam edecek.

Adalet isteyen aileler, dava sürecini yakından takip edeceklerini, peşini bırakmayacaklarını söyleyerek, kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklere mezar olan şehir Adıyaman’a gidiyor.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları izlemek üzere Adıyaman’a Başbakan Ünal Üstel ve ekibi, İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra, Meclis’teki bu konuda oluşturulan araştırma komitesi üyeleri, bazı milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs’taki avukat ekibi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki avukatlardan oluşacak kabalık bir heyet gidecek.

Özersay ve ekibi de gidiyor

Öte yandan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Merkez yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu İsias davası duruşmasında ailelere destek vermek maksadıyla yarın Adıyaman’da olacak.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şampiyon melekler anısına verilen adalet mücadelesine destek vermek ve ailelerin yanında durmak, dayanışma içerisinde olmak için duruşmanın başlayacağı 3 Şubat günü Halkın Partisi’ni temsilen Genel Başkan Özersay ve Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu’nun Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gideceği açıklandı.

Heyet bugün gidiyor

Heyet bu sabah 08.00 uçağıyla Gaziantep’e hareket edecek, 3-4-5 Ocak tarihlerinde görüşülecek davalar arından ise 6 Ocak Cumartesi günü 10.40 uçağı ile adaya dönecek.

Aileler adına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Pervin Aksoy İpekçioğlu, Feriha Yiğittürk ve Murat Aktuğralı ve Sena Bundak Topukçuoğlu, duruşmaların başlaması öncesinde duygu ve düşüncelerini aktararak, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karakaya: Sayı 100’ü geçer

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, bu sabah 08.00 uçağı ile Gaziantep’e gidileceğini, oradan da Başbakanlık tarafından ayarlanan otobüslerle Adıyaman’a geçileceğini belirterek, “Ailelerden 60 kişilik bir kafile ile gidiyoruz. Ama sevenlerimiz ve çok yakın arkadaşlarımız da yanımızda geliyorlar. Sayı 100’ü geçer” dedi.

İpekçioğlu: Mücadele devam edecek

Aileler adına konuşan hukukçu Pervin Aksoy İpekçioğlu, ilk duruşmada davanın seyrinde olumsuz bir durum yaşanacağını düşünmediğini dile getirerek, bu davada ortaya konulan ve konulacak olan olgular ışığında, sanıklara isnat edilen suçun en kısa zamanda olası kasta döneceğine inanç belirtti.

İpekçioğlu, aksi bir durumda elbette mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.



“Adalet aramak için gidiyoruz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi Murat Aktuğralı da, kalplerine mezar olan şehre adalet aramak için gideceklerini ifade ederek “Çocuklarımız için yaktığımız adalet ateşinin Türkiye mahkemelerine ışık tutması için orda olacağız” dedi.

Aileler adına konuşan bir başka isim Feriha Yiğittürk de, beklentilerinin yargılamanın olası kast olarak devam etmesi olduğunu söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına konuşan Sena Bundak Topukçuoğlu da, bir taraftan çocuklarının acısını ilk günkü gibi yaşayıp nefes alamazken, diğer taraftan onların adaletini sağlamak için ayakta durduklarını söyledi.

