Önemli uyarı

Suna ERDEN

Yeniden belirlenen gelir vergisi matrah dilimleri ve oranları dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa gücünde kararnameyle yapılan değişiklikle hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının yüzde 37 olan en üst gelir vergisi vergi oranı yüzde 40’a çıkarıldı.

Yapılan değişiklik birçok kesimin tepkisine neden olurken, Vergi Uzmanı Göksel Saydam, bu adımının yüzde 85 olan kayıt dışılık oranını daha da artıracağını ifade etti.

Saydam, elektriğe 2023 yılı ağustos-aralık ayları arasında 5 kez zam yapıldığını ifade ederek, “Şimdi sırada motorlu araç, pasaport, kimlik gibi devlet harçlarına yapılacak artış var” dedi.

Devletin tasarrufa yanaşmayıp, sürekli zamma yönelmesinin doğru olmadığını dile getiren Saydam, şunları söyledi:

“Asgari ücret belirlenmeden vergi oranları artırıldı. Maliye Bakanlığı, devletin gelirlerini yükseltmek amacıyla böyle bir adım attı ancak bu kayıt dışılığı daha da artıracak. Şu anda vergide kayıt dışılık oranı yüzde 85 civarlarındadır. Çünkü etkin denetim yoktur. Kayıt dışılık devletin en büyük sorunudur ancak bu sorunu vergi oranlarını yüzde 40’a çıkarmakla çözemez. Bizim gibi sabit ve dar gelirli kesimin daha çok olduğu ülkelerde bu daha da fakirleşmeye neden olur.

Herkes bugünkü ekonomik koşullarda vergi dilimlerini aşağı çekerken, 20242’ün asgari ücretini bile belirlemeden vergi oranlarını artırıyoruz. Bu adım herkesin aleyhine olacak. “

“Doğmamış çocuğa don biçilmez” ifadesini kullanan Saydam, hükümetin yanlış olan bu adımdan dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Denetim yoksa, pahalılık olur

Hayat pahalılığının içinden çıkılmaz bir duruma geldiğini de söyleyen Saydam, şöyle devam etti:

Ekonomiler popülizmle yürütülmez. Vatandaşlar, yüksek vergi oranlarını ödememek için daha çok kayıt dışılığa başvuracak. Çünkü mesele geçim derdir. Temel tüketim maddeleri ve temel ihtiyaç ürünleri sürekli zamlanıyor. Üç-beş kişi piyasadaki fiyatları belirliyor, zaten denetim de yapılmıyor.

Serbest ekonomi deniliyor ama kurallar hiçe sayılıyor. Serbest ekonominin de kuralları vardır.

Rekabet Kurulu işlevini yerine getirmiyor. Böylelikle birkaç firma istediği gibi at koşturuyor.

Enflasyona karlı bir önlem alınmıyor ancak sürekli vatandaşın cebine el atılıyor.”

Düzenleme neler içeriyor

Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2024 tarihinden başlayarak yıllık gelire, ilk 30 bin TL için yüzde 10; sonra gelen 30 bin TL için yüzde 20; sonra gelen 60 bin TL için yüzde 25; sonra gelen 90 bin TL için yüzde 30; sonra gelen 210 bin TL için yüzde 35 ve 420 bin TL'den sonrası için ise yüzde 40 vergi oranı uygulanacak.