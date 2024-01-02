Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da Filistin'e destek eylemi yapıldı. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde büyük bir kalabalık bir araya geldi. İki saat süren eyleme 250 bin kişi katıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Şehitlerimizi rahmetle anmak, İsrail'i lanetlemek için buradayız" dedi. Erdoğan, "Ayasofya’nın prangalarının kırılması Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün ilk adımıdır. Verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız." diye konuştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşu yılın ilk sabahında yürüyüş gerçekleştirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı. Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.

