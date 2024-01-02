Yıl kötü başladı

Güney Kıbrıs’ta yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları trafik kazası sonucunda büyükanne, büyükbaba ve iki torunlarının hayatını kaybettiğini duyururken, kazanın gece yarısından yarım saat sonra Limasol-Platres yolunda meydana geldiği ifade edildi.

Habere göre; kaza sonucunda arabayı kullanan 27 yaşındaki Vathula Georgiyu, kardeşi 17 yaşındaki Nikolas Georgiyu, dedeleri 73 yaşındaki Nikolas Zarvu ve 74 yaşındaki büyükanneleri Evanthia Georgiyu hayatını kaybetti.

Kazanın 47 yaşındaki bir şahsın kullandığı çift kabin aracın 27 yaşındaki Vathula Georgiyu’nun kullandığı araçla çarpışması sonucunda meydana geldiği kaydedildi.

Haberde Rum polisinin kazanın nasıl meydana geldiğine dair araştırmasını sürdürdüğü belirtildi.

