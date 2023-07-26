Türkiye desteğini sürdürecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin lideri Mahmut Abbas'la görüştü. Erdoğan ortak basın toplantısında, "Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözümden geçiyor." dedi. Abbas da konuşmasında, İsrail devletinin tüm barışçıl çabaları baltaladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

İki lider karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi, ardından da ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, Abbas ve heyetine "hoş geldiniz" dedi.

Abbas'ın son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, "O günden bu yana kendisiyle olan yakın temasımızı farklı vesilelerle devam ettirdik. Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya Kudüs'te, Ramallah'ta, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Sayın Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına, sevincimize ortak oldukları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Desteğimizi teyit ettik

Yapılan görüşmede Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

Abbas: İsrail hükümeti barışçıl çalışmaları baltalamaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas da önemli mesajlar verdi.

Abbas, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğe ve Kudüs'ü savunarak halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerine önem verdiklerini ifade etti.

İsrail'e ilişkin Abbas, "İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla tüm barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. Irkçı ve tamamen sömürgeye dayalı yaklaşımıyla birlikte bu sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözlerini de yerine getirmemiştir. Bu sözlerin en sonuncusu da Akabe ve Şarm el-Şeyh'te uzlaşmaya varılan anlaşmalardır. İsrail işgali daha da güçlendirmek adına birçok girişimlere de devam etmektedir. Filistinliler olarak haklı, meşru haklarımızı koruyabilmek için de gerekli çabalarımızı yapmaktayız." diye konuştu.

