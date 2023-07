Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın yurt dışında görev yapan büyükelçileriyle gerçekleştirdiği yıllık toplantıda, Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın AB’deki hedefleri, aynı zamanda ABD’yle olan ilişkilerden söz ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “BM Genel Kurulu Dönüm Noktası” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunundaki çabalarla ilgili belirleyici dönüm noktasının, önümüzdeki Eylül ayında New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı olduğunu yazdı.

Rum kesiminin, çıkmazın ortadan kalkmasına ve müzakerelerin yeniden başlaması için şartların oluşmasına yol açacağını umarak önümüzdeki dönemde ve özellikle New York’ta gerçekleşecek görüşmelere yatırım yaptığını yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in, Rum diplomatlarla görüşmesinde Kıbrıs sorununa atıfta bulunduğunu ifade etti.

Hristodulidis’in büyükelçileri, önümüzdeki dönemde Rum kesimi tarafından neler beklendiği ve Kıbrıs sorunundaki tüm çabanın neye göre değerlendirileceği konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Rum kesimi açısından önümüzdeki iki ayın belirleyici olarak addedildiğini ve çabaların tüm ağırlığının da Eylül ayında New York’ta yapılacak görüşmelere verildiğini ifade etti.

Kıbrıslı Rum diplomatların ise BM Genel Kurulu öncesindeki dönemde ve yaz ortasında, New York’ta yapılacak temasların uygun bir şekilde hazırlanmasıyla uğraşacaklarını yazan gazete, temasların gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, gerekse Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos açısından farklı düzeylerde gerçekleşeceğini belirtti.