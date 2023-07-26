‘Hayati boyuta ulaştı’

Suna ERDEN

Türkiye’de önceki gün ilaca yapılan yüzde 30,5 oranındaki zam, dün itibariyle KKTC’ye de yansıdı. Zamlı ilaçlar raflardaki yerini alırken, Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, ülkede ilaç krizinin hayati boyuta ulaştığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, ilaca yüzde 30,5 oranında zam yapıldı, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden bir Euro değeri 14,0387 TL olarak belirlendi. Ancak Euro’nun reel tutarının şu anda 30 TL olmasından dolayı ilaç üreten firmalar zam oranına tepki gösterdi.

Uzun bir süreden beridir Türkiye’de ilaç üretiminde sorun yaşanırken, firmaların maliyetin altında fiyat belirlendiğini belirterek, üretimi kısıtladığı kaydedildi.

Bu nedenle Türkiye’de birçok ilacın iç piyasada eksik olduğu ifade edildi.

Yaşanan bu durum KKTC’yi de etkiledi.

Zamlı fiyatlar dünden itibaren yürürlüğe girerken, ilacın yüzde 80’inden fazlasını Türkiye’den temin eden KKTC’de şeker, tansiyon, kanser başta olmak üzere tüm ilaç türlerinde eksiklik yaşandığı belirtildi.

Hassan: Tüm ilaçlarda eksiklik var

Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, Türkiye menşeli ilaçlarda yüzde 30,5 oranında zam yapıldığını belirtti. Hassan, KKTC’nin Türkiye’den ithal ettiği ilaç tutarının yüzde 80’i geçtiğini söyledi. Türkiye’de yapılan zam oranının oradaki ilaç firmaları tarafından yetersiz görüldüğünü kaydeden Hassan, şunları söyledi:

“Türkiye’de ilaç firmaları üretimde kullandığı hammaddeyi döviz üzerinden Avrupa ülkelerinden alıyor. Ancak beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden bir Euro değeri 14,0387 TL olarak belirlendiği için firmalar üretimde zarar ediyor. Çünkü Euro günlük kuru şu anda 30 TL. Dolayısıyla Türkiye’de üretimde sıkıntı yaşanıyor. Yaşanan bu sıkıntı bizi de etkiliyor. Çünkü KKTC ilacın yüzden 80’inden fazlasını Türkiye’den alıyor. Şu anda KKTC’de tansiyon, şeker hastalarının kullandığı ilaçlar başta olmak üzere tüm kalemlerde eksiklik var. Ülkede antibiyotik ilaçlar dahi eksik.”

Avrupa’dan da alamayız

Avrupa menşeli ilaçların döviz kuru üzerinden ithal edildiğini ifade eden Hassan, şöyle devam etti:

“Döviz kuru yükseldi, Türk Lirası her gün değer kaybediyor. Diyelim ki Avrupa’dan 3 Euro’ya bir ilaç alındı. KKTC’ye varıncaya kadar gümrük, stopaj, vergi derken bir grip ilacı 400 liraya kadar çıkıyor. Burada bir hastanın grip ilacına 400 lira vermesi zaten sıkıntılı bir durum olur.”

İlaç yokluğu hayati boyuta ulaştı

Ülkedeki ilaç eksikliğinin hayatı boyuta ulaştığını kaydeden Hassan, sağlıkla ilgili tüm paydaşların acil bir şekilde bir araya gelerek, çözüm üretmesi gerektiğini dile getirdi. Hassan, “sağlığa ayrılan bütçe yetersiz ve bitmek üzere. Ülkede ciddi boyutta ilaç krizi var. Bir an önce alternatif çözüm yolları bulunmalı” dedi.