Dinleyenler mest oldu

Usta sanatçı Soner Olgun, kendisine has yorumu ve sazıyla Merit Lefkoşa Hotel sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hazırladığı eşsiz repertuvarı ile sahnede Soner Olgun rüzgarı esti. Sazı ve güçlü sesi ile seslendirdiği parçalarla dinleyenleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Cem Karaca, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların da parçalarına yer veren Soner Olgun, dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Gecenin sonunda 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49.yılını kutlayıp, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmet ile anarak, İzmir Marşı ile geceyi sonlandırdı.

