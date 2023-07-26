Faydalı oldu

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 24-25 Temmuz’da Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde “Emzirme Danışmanlığı” konusunda eğitim düzenlendi.

Açıklamaya göre, hemşirelere eğitimleri Emzirme Danışmanı Emine Özlüses tarafından verildi.

Eğitime katılan 10 belediyeden 13 hemşireye belgeleri Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından verildi.

Altuğra, yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı olarak yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde güçlerini birleştirerek çalışmayı kendilerine ilke edindiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bazı belediyelerle protokol imzaladıklarını kaydeden Altuğra, çalışma yelpazesini diğer belediyelerle de imzalayacakları protokollerle genişletme hedefinde olduklarını belirtti.

Hemşirelerin emzirme eğitimini tamamladığını belirten Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak evde sağlık hizmetini desteklediklerini de belirtti.