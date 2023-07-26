‘Yasaya aykırı’

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türkiye Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız’ın kamuoyunda çıkan ifadelerine tepki gösterdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta laikliğin insanlara zulüm olduğunu söyleyecek kadar ileri giden bu şahıs, laikliğin olmadığı ülkelerde yaşayan insanlara, özellikle kadınlara bütün dünyanın gözü önünde yapılan zulmü kendisi görmüyor mu?” diye sordu.

KKTC Anayasası’nın 1. maddesinin “KKTC devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir” dediğine dikkat çeken Bengihan, Kıbrıslı Türklerin geçmişten bugüne hayatın her alanında din ve vicdan özgürlüğüne dayalı yaşam tarzını benimsediğini kaydetti.

Bengihan, Kıbrıslı Türklerin laik yaşam tarzına belli bir süreden beri saldırılar olduğunu ve anti laik bir düzen kurmak için planlı çalışmaların olduğunu savunarak, bu çabalar ortadayken Milli Eğitim Bakanı’nın camilerde çocuklara yönelik kuran kursu düzenlenmesine onay vermesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bengihan, “Anayasamıza ve Milli Eğitim Yasası’na aykırı olan, laik yapımızı hedef alan bu tür dönüştürme çabalarına Sn. Bakan’ın alet olmasını asla unutmayacağız” dedi.

Atan: Din siyasete alet edilemez

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, dinin siyasete alet edilmesini protesto ettiklerini söyledi.

Atan, Türkiye Diyanet-Sen Başkanı’nın açıklamasını eleştirdiği yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türklere hakarete varan eleştiriler yapıldığını, bunu asla kabul etmediklerini belirtti.

KKTC’nin laik bir cumhuriyet olduğunu, öyle olmaya da devam edeceğini kaydeden Atan, Kıbrıs Türk toplumunun Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli ve manevi duygulara, Türkiye’ye bağlılığına işaret etti.

Eylem: Bakanlık suç işliyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Bakanlığı’nın yaz döneminde düzenlenen “dini bilgiler faaliyetleri” için 3 Temmuz tarihinde “uygun” yazısı yazmasını eleştirerek, "dini faaliyet adı altında Kuran kurslarını, Anayasaya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olarak onaylayıp suç işlediğini" savundu.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başkan Selma Eylem, kursları veren kişilerin camilerde imamlık yapan ve pedagojik formasyonu olmayan kişiler olduğunu, "Bakanlığın denetimini dahi yapmadığı ya da yapamadığı bu faaliyetlerle, 18 yaş altı çocukların, şekerler, lokumlar, dondurmalarla kandırılmasına ve beyinlerinin yıkanmasına bizzat olanak sağladığını" öne sürdü.

Eylem, açıklamasında, “Kuran kurslarını örgün eğitimin parçası haline getirme hamlesi olan bu hamle Anayasaya, Milli Eğitim Yasasına, BM Çocuk Hakları Sözleşmesine, laikliğe aykırı bir hamledir, asla kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı.

İzcan da tepkili

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Milli Eğitim Bakanlığı, 18 yaşından küçük çocuklara camilerde dini eğitim verilmesini onaylayarak suç işlemektedir” görüşünü ifade etti.