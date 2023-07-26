Görüşler dinlendi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemin Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, toplantıda ilk olarak gündemindeki, “Vakıflar İdaresine ait Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 Evlek 3500 a2 Alanındaki Emlaka Yapılan Yatırıma İlaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde Yapılması için 49 Yıllığına NEU Ltd.’ye kiralanmasına ilişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti.

Meclisten yapılan açıklamada, Komitenin anılan Karar Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komite toplantısına davetli olarak öneri sahiplerinden UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşleri sundu.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.