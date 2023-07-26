Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan “Uluslararası Enerji Protokolü”nün; “Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti adına tarihe geçecek asrın ikinci en büyük projesi” olduğunu vurguladı.

Üstel, “Attığımız imzalarla, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen elektriğin karşılıklı olarak her iki ülkeye kablo ile iletilmesinin önü açılmıştır. Bu adım Doğu Akdeniz’de güç dengelerini yeniden düzenleyebilecek kadar önemli ve tarihi bir adımdır” ifadelerini kullandı.

30 yıllık bir hayal gerçeğe dönüştü

Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan “Uluslararası Enerji Protokolü” ve “Kıb-Tek ile AKSA arasında imzalanan sözleşme” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“30 yıllık bir hayali de gerçeğe dönüştürmüş oluyoruz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne deniz altından kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçilmesi projesiyle ilgili imzalanan mutabakat zaptı sayesinde, bu büyük proje artık bir hayal olmaktan çıkıyor ve gerçeğe dönüşme yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlıyor.

Attığımız imzalarla, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen elektriğin karşılıklı olarak her iki ülkeye kablo ile iletilmesinin önü açılmıştır.

Bu adım Doğu Akdeniz’de güç dengelerini yeniden düzenleyebilecek kadar önemli ve tarihi bir adımdır.

İmzaladığımız anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır bitmek bilmeyen elektrik sıkıntılarından kurtulması için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasını da sağlamış durumdayız.

Bu adım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişiminin ve kendi ayakları üzerinde durmasının önünü açacak, her alanda ülkemizin enerjisini, üretimini ve ekonomisini yükseltecek bir adımdır.

Bu adım, daha çok üreten, gittikçe gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak dünyadaki yerini ve varlığını sağlamlaştıracak bir adımdır.

Bu adım, tüm coğrafyamız için krizler doğuran değil fırsatları da beraberinde getiren bir adımdır.”

4-5 yılda tamamlanması hedefleniyor

Başbakan Ünal Üstel, böylesi büyük projeler için kısa sayılabilecek 4-5 yıllık bir süre içerisinde tamamlamayı hedefledikleri Türkiye ile KKTC arasında kablo ile çift yönlü elektrik iletim projesi sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok daha güvenli, kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir enerjiye kavuşmuş olacağına dikkat çekti.

İmzalanan uluslararası anlaşma ile ülkenin en büyük enerji zenginliği olan güneşten elde edilecek enerjinin de Türkiye’ye gönderilmesinin önünü açtıklarını ifade eden Üstel, asrın ikinci büyük projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her gün artan enerji talebi ve on yıllarca sürecek arzını da sağlamış olacaklarına işaret etti.

Son derece önemli bir anlaşma

“Bu noktada bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Kablo ile elektrik getirilmesi projesine paralel olarak yerel santrallerimizin geliştirilmesi ve güç artırımına yönelik her türlü adımı atmaya devam ediyoruz.

Uluslararası anlaşmanın yanında Kıb-Tek ile AKSA arasında son derece önemli bir anlaşmaya daha imza konulmuştur.

Sözleşmeye göre, kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sistem için fizibilite çalışmalarının en geç bir yıl içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra 5 yıl içerisinde ise enterkonnekte sisteme geçiş yapılacaktır.”