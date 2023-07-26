Tarihi dönüm noktası

Taşpınar Şehitleri, dün düzenlenen törenle anıldı. Taşpınar’da milli mücadele yıllarında ve 1974’teki Barış Harekâtı sırasında şehit olanlar için düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Muharip Dernekler ve bölge halkı katıldı.

Tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı. Ardından, törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Doğancı İlkokulu öğrencisi Ekin Ekinci “Bayrak” isimli şiir okudu.

Şehit ailesi yakını Cevdet Sunar’ın günün önem ve anlamını belirten konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalandı.

74’te bağımsızlığa kavuşuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, bugün, 20 Temmuz 1974’ten 49 yıl sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin katıldığı törenlerde ifade edildiği gibi, milli davaya olan bağlılığı sürdürürken, hiçbir zaman aziz şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

1974 yılından bugüne 49 yıl geçtiğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türklerin hayatında ve tarihinde en önemli günlerden bir tanesi olduğunu vurguladı ve “o bir dönüm noktasıydı ve bağımsızlığa kavuştuk.” dedi.

Şehit ailesi yakını Cevdet Şenvar da konuşmasında, 1974 Barış Harekatı olana kadar yaşanan süreci anlattı ve canlarını vererek vatan topraklarına sahip çıkan şehitleri minnetle andı.

Şenvar konuşmasını, Mustafa Kayabek’in yazdığı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın okuduğu, “Benim İki Bayrağım” var şiiriyle bitirdi.

