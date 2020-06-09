Düğün ve festivallere izin çıktı

Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı. Özersay daha önce karara bağlanan ama netleşmeyen “düğünler” konusunda da açıklamada bulunarak, mevcut şartlarda önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde, 1 Temmuz tarihinden itibaren düğünlerin yapılabileceğine ilişkin karar ürettiklerini anımsattı. Özersay, “Bunu esneterek haziran ayı içinde, daha önce ayarlanmış düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına yönelik karar üretildi” dedi.

FESTİVAL VE ŞENLİKLER

Öte yandan Covid-19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında yasaklanan festival ve şenliklerle ilgili konuşan Özersay, şöyle devam etti:

“Böyle bir yasaklama şu an itibariyle söz konusu değildir. İstenilmesi durumunda festival yapılması mümkün olacaktır. Belediyelerin çeşitli günlerde kurulan pazarlarına ziyaretler gerçekleşebiliyor. Festivallerin kurulmasına engel görmüyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 21:35