Erhürman’a dert yandılar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, dün Gazimağusa Suriçi esnafını ziyaret etti, sorunları dinledi.

Eerilen bilgiye göre, Covid-19 pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan sorunların dile getirildiği görüşmelerde, Suriçi esnafı yasakların kalkmasıyla birlikte dükkanlarını açtıklarını ancak bazı gün siftah bile yapamadan günü tamamladıklarını söyledi.

Açıklamada, sınır kapılarının açılmaması ve turizmde hareketliliğin başlamaması halinde bu durumun devam edeceğini ve bunun sonucunda pek çok iş yerinin kapanmak zorunda kalacağını belirten esnafın, sağlık ve ekonomiyle ilgili endişelerini aktararak hükumetin esnafın yanında olduğunu hissettirmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

Süreç ekonomiyi olumsuz etkiledi

Görüşmelerde, yaşanan sürecin ekonominin genelini olumsuz etkilediğini belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, içe açılmanın başlamasıyla birlikte daha çok turizmden ve güneyden alışveriş için gelenlerden gelir elde eden Mağusa Suriçi, Girne ve Lefkoşa Arasta çarşıları gibi bazı bölgelerin ve örneğin turizm ve toplu taşımacılık gibi bazı sektörlerin bu süreçten daha da fazla etkilendiğini, bu bölge ve sektörler için özel düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Erhürman, daha önce Girne ve Lefkoşa Arasta çarşılarını da ziyaret ettiğini ve oradaki esnafın da benzer sorunları dile getirdiğini vurguladı.