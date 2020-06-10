"İstenirse Maraş yılsonuna kadar açılabillir"

‘İrade şart’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, siyasi iradenin ortaya koyulması durumunda yılsonuna kadar Kapalı Maraş’ın açılabileceğini söyledi.

Verilen bilgiye göre, televizyon programına katılan Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş ve Meclise önerdikleri çevre yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kapalı Maraş ile açıklamalarını işaret eden Hasipoğlu, yapılan açıklamanın kendilerini sevindirdiğini, aynı zamanda teşvik de ettiğini dile getirdi.

Pandemi sürecinden önce Kapalı Maraş’ta önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hasipoğlu, “Orada ortak irade ortaya kondu. Kapalı Maraş, KKTC toprağı ve KKTC yönetiminde uluslararası hukuka uygun olarak açılacak. Bunun formülü, yol haritası çizildi. Teknik çalışmalar yapılıyor. Hukuki ve siyasi çalışmalar başladı. Her iki ülkede de bu irade olduktan sonra bunu bu sene bitmeden açmamamız için hiçbir sebep yok” dedi.

Hasipoğlu, Maraş’ın kapalı kalmasının sebebinin federasyon zihniyeti olduğunu belirterek “Kapalı Maraş’ı bir gün Rum bizimle anlaşacak, keyfini bekleyeceğiz diye 45 yıldır kapalı tutulmasının mantığı olamaz. Bu açılımı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu bunlara ek olarak, açılımın en üstteki siyasi iradenin imzasıyla olabileceğini ifade etti.

