Ülke erken seçime gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. Ülkenin ilk tur için 30 Haziran’da ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçimlere gideceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin oy oranlarının yükselmesine değinerek Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. AP seçimlerinde yaşanılan yenilginin ardından ülkenin ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçime gideceğini açıkladı.

Macron açıklamasında aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek “Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım” dedi. Macron sözlerine şöyle devam etti:

“Bu nedenle anayasamızın 12. maddesinin bize verdiği yetkiyle ve yaptığım istişareler sonucunda sizlerin meclisitekrardan seçmesi yönünde bir karar verdim. Birkaç dakika içinde ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz’da yapılacak seçimleri düzenleyen kararnameyi imzalayacağım.”

Macron, AP seçim sonuçlarını değerlendirerek sonuçların “Avrupa’yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını” belirtti. “Milliyetçilerin ve demagogların yükselişi halkımız için olduğu kadar Avrupa’mız için de, Fransa’nın Avrupa’daki ve dünyadaki yeri için de tehlikedir” diyen Macron, seçmenlerin mesajını duyduğunu ve buna engel olmayacağının altını çizdi.

İktidarı devralmaya hazırız

Macron’un rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, Macron’un erken seçim çağrısını memnuniyetle karşıladı. Başkent Paris’te kendisini bekleyen bir kalabalığa konuşan Le Pen, “Yaklaşan ulusal seçimlerde Fransızlar bize güvenirse, iktidarı devralmaya hazırız” dedi.

Le Pen’in Rassemblement National (Ulusal Cephe) partisi yüzde 31,5 civarlarında bir oy alarak birinci sıraya yerleşti. Macron’un partisi ise yüzde 15 civarlarında kaldı.

