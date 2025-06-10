Siyaset çöktü

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta adli suçlarda meydana gelen artışlar karşısında gerekli önlemleri alamayan ve uzun tatil alışkanlığından vazgeçmeyen siyasilere olan güven her geçen gün daha da azalıyor. Diyalog muhabirinin farklı günlerde görüş aldığı vatandaşlar siyasilere güvenmediklerini, bundan sonraki seçimlere katılmama eğiliminde olduklarını söyledi.

Vatandaşlar “En güvendiğiniz kurumlar hangileridir?” sorusunu yanıtlarken ilk sırada polis teşkilatının geldiğini belirtti. “Polis; personel ve teknoloji eksikliğine rağmen suçluları yakalamak için büyük çaba harcıyor” diyen vatandaşlar; ikinci sıraya yargıyı, üçüncü sıraya ise Diyalog Medya Kurumu’nu yerleştirdi. “Neden Diyalog Medya Kurumu?” sorusunu yanıtlayanlar “Çünkü tarafsız yayın yapıyor, doğru haber veriyor” yanıtını verdi.

Ne dediler?

Taşkın Tüccaroğlu

“Bu ülkede özelde veya kamuda fazla güvendiğim kurum yoktur. Paran varsa her işini yapabilirsin. Ülke sorunlarına baktığımız zaman beni en çok rahatsız eden kontrolsüz zamlardır. Diğer yandan ülkeye giriş çıkışların denetimsizliği ve üniversitelerin de kontrolsüz olduğunu söyleyebiliriz.”

Adnan Doğan

“Bu ülkede özelde veya kamuda en çok güvendiğim kurum polis teşkilatıdır ve başka herhangi bir kurum yoktur. Özelde ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar en çok güvendiğim kişidir. Beni en çok rahatsız eden durum ise sebze, meyve ve et fiyatlarının pahalı olmasıdır.”

Ahmet Ayrancıoğlu

“Ülkede yaşanan tüm sorunlar beni rahatsız ediyor. Hiçbir yerde düzen yok ve düzeleceği de yoktur. Ülkedeki kurum veya kuruluşlara baktığımızda hiçbir kuruma güvenim yoktur. Halkın sorunları ile kimse ilgilenmiyor. Bu sorunların düzeltilmesi gerekiyor ve herkes görevini bilip çalışması gerekiyor.”

Bayram Ölmezler

“Önemli sorunlarına baktığımızda beni en çok üzen ekonomi ve pahalılıktır. Bu sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmaları gerekiyor.

Ben bu ülkede en fazla Elektrik Kurumu’na güveniyorum. Ülkede yaşanan sorunlarla ilgili beklentimiz çalışmalar yapılması ve sorunların giderilmesidir.”

Halil İbrahim Narcı

“Bu ülkenin sorunları arasında beni en çok üzen adaletsizliktir. En tepeden en aşağıya kadar her kurumda adamı olan işini yaptırıyor. Adamı olmayan işini maalesef yaptıramıyor.

Ciddi kurumlar vardır elbet ancak güvenilir olmayan kurumlar da vardır. Özelde en çok güvendiğim kurum Diyalog TV ve Reşat Akar’dır. Ancak kamuda güvendiğim bir kurum yoktur.”

Salih Avcı

“Ülke sorunlarına baktığımda beni en çok üzen bu kadar sorunlu bir ülkede yaşamaktır. Özelde veya kamuda bu ülkenin tek bir kurumuna güveniyorum o da polis teşkilatıdır. Bu ülkenin yetkililerinin yaşanan sorunları ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Ergün Hacıali

“Beni en çok üzen ülkede hiçbir şeyin düzgün gitmemesi, yabancıların ülkeye kontrolsüz girip çıkmasıdır.

Özelde veya kamuda güvendiğim kurumların en başında polis teşkilatı gelmektedir.”

Bayram Enver

“Bu ülkenin sorunlarında baktığımda beni en çok üzen her noktada insanların sabırsız olması ve buna bağlı olarak da trafikte yaşanan kazalar ve sıkıntılardır.

Bu ülkede en çok güvendiğim özelde veya kamuda tek kurum polis teşkilatıdır başka da bir kuruma güvenmiyorum.”

Doğan Dalgıçlar

“Yıl içinde beni en çok üzen siyasilerin umursamaz tavrı ve düzensizliktir. Bir buçuk yol önce 53 senedir kayıp olan kızımı buldum ve bir buçuk yıldır bir DNA testi yaptıramadım. Hastanelere gide gele karaciğerim beyaz oldu.

Bu ülkede özelde veya kamuda güvendiğim hiçbir kurum yoktur.”

Çiler Tansoy

“Ülkenin sorunlarında beni en çok üzen denetimsizliktir. Hükümetin denetim yapmaması beni çok üzüyor. Ülkede özelde veya kamuda güvenebileceğim hiçbir kurum ve kuruluş yoktur. Burada dairedeki bir iş için ondan ora gönderiliyorsunuz ve çok fazla evrak işleri vardır. Bu beni çok üzüyor.”

Mahmut Tümer

“Ülkede yaşanan sorunlar arasında beni en çok üzen parasızlık ve devletin kontrolsüzlüğüdür. Siyasileri seçim zamanı görüyoruz ancak başka zaman göremiyoruz.

Özelde veya kamuda benim en çok güvendiğim kurumlar onkoloji servisidir. Özelde ise en çok güvendiğim kurum Diyalog Medya Gurubu’dur. Reşat Akar’a çok güveniyoruz. Reşat Akar hep hakikatleri konuşuyor ancak hükümet edenler sorunları duyup da düzeltmek için çalışmıyor.”

Tacettin Kaplan

“Kıbrıs’ta en güvendiğim kurum polis ve askerdir. Bunlar dışında hiçbir şeyde güven kalmadı. Siyasetçilerin duyarsızlığı nedeniyle ülkeyi neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ülkedeki güvensizliğin nedeni olan siyasilere de hiçbir şekilde güvenimiz kalmadı. Polis ve asker tek güvendiğimiz kurumdur ve onlara da güvenmemizin nedeni ayrım yapmadan hizmet vermeleridir.”

Eren Barışsever

“Kıbrıs’ta devlet dairelerine güvenmek zorundayız ki işler dönsün. Kurumlar içinde en çok polis ve mahkemeye güveniyorum. Kötüledikçe daha kötü olur o nedenle güvenmemiz lazım ki her şey düzelsin. Siyasiler konusunda yorum yapmak istemiyorum zaten siyaseti takip etmiyorum.”

Cemil Kement

“Kıbrıs’ta en güvendiğim kurum polistir. Aslında hepsine güveniyorum ancak polis teşkilatının gayet düzgün çalıştığı ve şu ana kadar şaibeli bir duruma düşmediği için polise güveniyorum. Siyasiler işin içine girince olay biraz değişiyor. İç ve dış etkiler olabiliyor. Siyasiler etki altında kalabildiği için siyasilerin girdiği işlerde durumlar değişiyor.”

Ali Gören

“Kıbrıs’ta genel olarak bir çürümüşlük olduğu için özelde de kamuda da güvenebileceğimiz bir kurum kalmadı. Yapacağımız işler olduğunda her alanda bir keşmekeşlik ve iş bilmezlik hakimdir. Diğer yandan siyasilere olan güvenimiz de dibe çökmüştür. Yıllardır burada belli bir zihniyet egemen olduğu ve günübirlik söylemlerle insanları kandırdıkları için güven kaybı yaşanmıştır. Faturayı farklı düşüncede olan, idarede olmayan ve iktidara gelemeyen siyasilere de kesmek istemiyorum ancak iktidara gelmiş egemen olmuş tüm siyasiler için durum ne yazık ki budur.”

Üzeyir Bolat

“Kıbrıs’ta en güvendiğim kurum İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarıdır. Bu bakanlıklara gittiğim zaman işlerimi hızlıca hallediyorlar. Diğer yandan çalışmış olduğum kurum da en güvendiğim kurumdur. Bu ülkede siyasilerin hiç birine ne yazık ki güvenimiz kalmamıştır. Çok vaatlerde bulundular ancak hiç birini yapmadıkları için siyasilere artık güvenimiz kalmadı.”

Bedri Koç

“Bu ülkede en çok güvendiğim kurum sadece asker ve polistir. Polis ve asker dışında güvenebileceğimiz pek bir kurum yoktur. Toplumun en temel koruyucu ve gözetleyicisi olan asker ve polis dışında kesinlikle güvenmiyoruz. Diğer yandan ülkedeki siyasilere de hiç güvenimiz kalmamıştır. Onlardan illallah ettik. Hiç birine bir güvenimiz kalmadı çünkü halkın derdi ile ilgilenen bir tek siyasi yoktur o nedenle hiç birine güvenimiz kalmamıştır.”

Yıltan Hüdasoy

“Hiçbir kuruma güvenim yoktur. Ben bir tek polise güvenmek istiyorum. Kriminal olaylara yapılan müdahale güven veriyor o nedenle polisimize güveniyorum. Memlekette sağlam bir kurum ne yazık ki kalmamıştır. Ülkenin siyasilerine karşı da hiç güvenimiz kalmadı. Güvenebileceğimiz siyasiler elbette vardır ancak onlar da şu anda yetkili değildir.”

Sunay Oylum

“Bu ülkede en çok polis ve askere güveniyorum. Polis ve asker bizi her türlü tehlikeye karşı koruyor o nedenle güveniyorum. Ülkeyi yönetenlerini biri bir tarafa diğeri başka tarafa çekiyor ve hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sokak aydınlatmaları yanmıyor, yollar güvenli değil ve her gün meydana gelen kazalarda canlarımızı kaybediyoruz. O nedenle hiçbir siyasiye gevenimiz kalmadı. Özelde sadece Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a çok güveniyorum. Biz bu ülkeye Reşat Akar gibi Başbakan ve Cumhurbaşkanı istiyoruz.”