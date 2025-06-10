Kavgadan kaçmış

Lefkoşa’da dün sabah bir apartman dairesinde misafir olarak bulunan Türkmenistanlı Ulugbeg Jumakov, 221 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, aynı apartmanda yaşayan B.S.’ye (E-56) ait eve girdi. Tuvalet borularından tutunup inerek pencereden içeriye giren zanlı, ev sahibiyle karşılaşınca saldırıya geçti. B.S’ye yumruk atan zanlı, tuvalet kapısını da kırdı. Ev sahibi tarafından yakalanan zanlı, polise teslim edildi.

Hakkında ‘geceleyin ev açma, kasti hasar, mülke tecavüz, darp ve sarhoşluk' suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede söz alan zanlı, misafir olarak bulunduğu evde kavga çıktığını, kaçtığını, peşine düştükleri için B.S.’ye ait eve girdiğini iddia etti.

Yumruklarla saldırdı

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 9 Haziran 2025 tarihinde saat 03.30 raddelerinde meydana geldiğini açıkladı. Polis; Lefkoşa'da sakin zanlının 221 miligram alkollü içki tesiri altında Küçük Kaymaklı’da bulunan bir apartmanda misafirlikte bulunduğu esnada yine aynı apartmanda sakin B. S'ye ait eve girdiğini söyledi. Polis; üst kattan tuvalet borularından tutunup, inerek aralıklı olan tuvalet penceresinden eve giren zanlının, ikametgâhta karşısına çıkıp kendisini durdurmaya çalışan ev sahibi B. S'nin ağzına yumruk vurup darp ettiğini açıkladı.

Polis; zanlının tuvaletin kapısına yumruk vurarak kırdığını ve 5 bin TL’lik hasar oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis; zanlının ev sahibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklanarak kendilerine teslim edildiğini belirtti.

Polis; zanlının ifadesinde kovalandığı için söz konusu eve girdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken tanık ifadeleri olduğunu, yine zanlının KKTC'deki statüsünün araştırılacağını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Ben kaçtım, onlar kovaladı

Mahkemede söz alan zanlı ise misafir olarak bulunduğu evde kavga çıktığını, oradan kaçtığını, ancak peşine düşüp kovaladıkları için apartmandaki diğer daireye girdiğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; hakkında ciddi suçlamalarla soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

