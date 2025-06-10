Yoğun hazırlık yapılıyor

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı çerçevesinde İtalya, Fransa ve Slovakya’ya düzenlediği ziyaret ve temasları Cuma akşamı tamamladı.

Rum Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, AB üye devletlerine yapılan ziyaretlerin temel amacının önemli konularda koordine olunması ve ortak yaklaşımlar inşa edilmesi olduğunu dile getiren Rauna, Güney Kıbrıs AB dönem başkanlığı esnasında müzakerelerin ilerlemesine katkıda bulunacak öneri ve yaklaşımlar ileriye götürmek istediğini ifade etti.

Haberde, Rauna’nın söz konusu ülkelerde yaptığı görüşmelerin 2027 sonrası mali çerçeve, genişleme, enerji fiyatları, konut edinme, savunma, güvenlik, göç ve Ukrayna ile Orta Doğu’ya vurgu yapılan bölgesel gelişmelerle alakalı olduğu da kaydedildi.

Fileleftheros gazetesine göre; bu görüşmeleri çok yapıcı olarak nitelendiren Rauna, bu görüşmelerin Güney Kıbrıs’ın üstleneceği müzakerelerle ilgili çerçevenin belirlenmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Gazete, Rauna’nın üç Avrupa başkentindeki görüşmeler sırasında ikili ilişkilerle ilgili konuların yanı sıra Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına tam katılımına yönelik ilgisi ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığını da kaydetti.

Schengen’e teknik hazırlık

Haberde, Schengen alanıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ın teknik adaptasyonunun yüzde 95’inin tamamlandığı ve 2025 yılının sonuna kadar teknik kısmın tamamlanması amacıyla geriye kalanın da hayata geçirilme aşamasında olduğu belirtildi.

Gazeteye göre; haberde ismi belirtilmeyen Slovakya’nın Avrupa Konuları Müsteşarı ise “X” platformunda yaptığı paylaşımda tam katılımın AB’nin güvenlik mimarisini güçlendireceğini belirterek, Güney Kıbrıs’ın çabalarına kamuoyunda destek verdiklerini ifade etti.

Haberde, üç AB başkentindeki görüşmeler sırasında Güney Kıbrıs’ın Türkiye aleyhindeki dördüncü devletlerarası başvurusunun mülkiyet boyutunun denetiminin sürdürülmesi konusunun gündeme geldiği de belirtildi.

