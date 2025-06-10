Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Silver Beach sahilinde cansız bedeni bulunan Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun (26) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın kısa sürede aydınlatılması talebiyle kadın örgütleri, sendika ve siyasi parti temsilcileri bugün “Sesimize ses, Ahsen’e adalet ol” sloganıyla bir araya gelerek, ortak basın açıklaması yapacak. Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde saat 11.00’de yapılacak açıklama ile soruşturmanın kısa sürede tamamlanması, olayın aydınlatılması ve kamuoyuna açıklanması talebi dile getirilecek.

Ne olmuştu

Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun cansız bedeni 30 Mayıs 2025 tarihinde Silver Beach Plajı’nın yaklaşık bir kilometre kuzeyinde, kayalıklar arasında bulunmuştu. Kilitçioğlu’nun otopsisinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” olduğu belirlenirken, adli ölüm soruşturmasının sürdüğü açıklanmıştı. Kilitçioğlu’nun ölümüyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler soruşturmayı derinleştirirken, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Diyalog muhabirine konuşan genç kadının annesi Sıdıka Öztürk Yıldırım ve babası Haluk Yıldırım da kızlarının ölümüyle ilgili şüpheli durumlar olduğunu, soruşturmanın titizlikle yürütülerek, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istemişti. Aile bazı sivil toplum örgütlerinin de desteğini aldıklarını ifade etmiş ve adaletin sağlanması için gereken her şeyi yapacaklarını dile getirmişti.