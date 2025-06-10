Gelişmeler olumlu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Kıbrıs sorununda son iki yıldır önemli bir hareketlilik gözlemlendiğini ve Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesinin de buna açıkça katkıda bulunduğunu savundu.

Politis gazetesinde “Hareketlilik Görüyor” başlığıyla yer alan habere göre, “mononews.gr”ye verdiği demeçte bu hareketliliğin devam etmesinin önemine işaret eden Yerapetridis, mart ayında Cenevre’de yapılan Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi toplantının 7 yıllık hareketsizliğin ardından elle tutulur sonuçlar ürettiğini ifade etti.

Bunun BM Genel Sekreterinin şahsi arzusu olduğunu da dile getiren Yerapetridis, hayata geçirilmesi kararlaştırılan şeylerin önemli olduğunu da dile getirerek, ilk hedefin güven inşa edilmesi olduğunu kaydetti.

Bu temelde Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki genişletilmiş görüşmeye hazırlandıklarını da dile getiren Yerapetridis, Yunanistan’ın bu toplantıda da Cenevre’de sahip olduğu aynı yapıcı role sahip olacağına işaret etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilci atamasının iki şeyi gösterdiğini de ifade eden Yerapetridis, bunlardan birincisinin Kıbrıs sorununun BM’nin gündeminin üst sıralarında olması, ikincisinin ise ilerleme yaşanması isteniyorsa bunun tek yolunun diyalog olması olduğunu kaydetti.

Elektrik bağlantısı

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı meselesiyle ilgili gelişmeler konusunda ise kablo konusunda herhangi bir şeyden vazgeçilmediğini belirten Yerapetridis, Kaşot (Çoban Adası) adası bölgesindeki araştırmanın şirketin planlamasına göre tamamlandığını dile getirdi.

Bölgedeki Türk savaş gemilerinin varlığından söz ederek, Türkiye'nin Libya ile yaptığı memorandumun geçerli olduğunu ve sonuçlar ürettiğini düşündüğünü ifade eden Yerapetridis, sözlerinin devamında memorandumun yasadışı olduğunu ve yok hükmünde olduğunu iddia etti.

Yerapetridis, bunun yüzeysel elektrik kablolarının döşenmesine yönelik bir deniz araştırması olduğunu ve uluslararası hukuk tarafından korunan bir şey olduğunu da dile getirdi.

Yorgos Yerapetridis, Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısının uygun bir zamanda devam edeceğini de sözlerine ekledi.