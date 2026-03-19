Üst düzey isimler hedefte

İran-ABD-İsrail savaşı sürerken, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybetti. Öte yandan İran'ın petrol ve doğalgaz rafineleri ABD ve İsrail tarafından hedef alındı. Bunun üzerine Tahran, Körfez'deki ABD bağlantılı rafinerileri ve tesisleri hedef alacağı uyarısının ardından misilleme saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, yaptığı açıklamada İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in bir hava saldırısında hedef alındığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hatib’in gece düzenlenen bir saldırıda “etkisiz hale getirildiğini” söyledi.

Katz ayrıca, kendisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hedef alınan diğer üst düzey İranlı yetkililerin de “ek bir onaya gerek kalmaksızın öldürülmesi” için orduya yetki verdiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı doğruladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hatip'in ölümünü doğruladı.

Pezeşkiyan mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.

Saldırıların ardından yangın çıktı. Bunun üzerine Tahran, Körfez'deki rafinerileri ve tesisleri hedef alacağı uyarılarında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD üslerinin yanı sıra ABD ile irtibatlı petrol tesislerinin de hedef alınacağını belirtti. Tengsiri, "Hedef listesinin güncellenmesi ile ABD üslerini ile birlikte ABD ile irtibatlı petrol tesirleri de hedef alınacak." ifadesini kullandı. Açıklamasının devamında bölge halkına uyarıda bulunan Tengsiri, ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarının kendilerine ve destekçilerine fayda sağlamayacağını, aksine bunun "tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabileceğini" belirtti.

Tahran'dan yapılan uyarıların ardından misilleme saldırılar gerçekleştirdi.

Katar'da ulusal enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laftan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu açıkladı. Büyük hasar meydana gelen bölgede çıkan yangın kontrol altına alındığını duyuruldu.

Üst düzey isimler hedef alınıyor

İsrail istihbaratı, Laricani'nin başkent çevresindeki bir sığınakta diğer yetkililerle birlikte bulunduğunu tespit ederek füze saldırısı düzenledi. Aynı gece, Besic güçlerinin lideri Gulam Rıza Süleymani de yine alınan istihbarat doğrultusunda hedef alınarak öldürüldü.

Savaşta şimdiye kadar kimler öldürüldü?

İran'da öldürülen siyasiler

- Dini lideri Ali Hamaney

- Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

- Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

- Savunma Bakanı Ali Nasırzade

- İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

- Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

- Devrim Muhafızları’nın Komutanı Muhammed Pakpur

- Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

Riyad'da patlama sesleri duyuldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Ülkenin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 balistik füzenin imha edildiğini bildirildi. Füze şarapnelleri nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad’a yaklaşan balistik füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin tehditleri engellemek için devreye girdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Riyad'a doğru fırlatılan 4 balistik füze imha edildi. Engelleme operasyonu sonucunda başkentin çeşitli bölgelerine füze parçaları düştü. İlk değerlendirmelere göre herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı" denildi.

