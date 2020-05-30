Coronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 6 milyona yaklaştı. Salgın, ABD, Rusya, Orta ve Güney Amerika'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Brezilya'da son 24 saatte can kaybı bin 156 artarak 26 binin üzerine çıktı. Toplam can kaybı sayısı da 360 binin üzerine çıktı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 909 bin 677’ye çıktı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 583 bin 4 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 909 bin 677’ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD’de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 768 bin 461 kişide

Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 103 bin 330 kişi öldü.

Dünya'daki vakaların dörtte biri ölümlerin ise yaklaşık üçte biri ABD'de yaşandı.

Brezilya'da 24 saatte 1156 ölüm

Brezilya'da covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 156 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte bin 156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı.

Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da 447 can kaybı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 447 artarak 9 bin 44'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 377 artışla 81 bin 400'e ulaştı.

Meksika’da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Meksika'da ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Meksika, dünyada "salgın dolayısıyla en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke" konumunda bulunuyor.

Hindistan'da can kaybı Çin’i geçti

Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 711'e ulaşan Hindistan'ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktığı bildirildi.

Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 466 kişide Covid-19 tespit edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.

Rusya'da vaka sayısı 400 bine yaklaştı

Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 572 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 387 bin 623’e yükseldi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana günlük ölü sayısı en yüksek rakama ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 232 artarak 4 bin 374’e, iyileşen sayısı ise 8 bin 264 artarak 159 bin 257’ye ulaştı.

İran'da can kayıpları yeniden artıyor

Covid-19 salgınında günlük can kayıplarının yeniden artmaya başladığı İran'da son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti.