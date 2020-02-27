Vaka sayısı  81 bini aştı

Yeni tip corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor.

Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 769'a yükseldi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire virüsle mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.

Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 40'ı geçti. Corona virüsü yayıldığı en son ülkeler Gürcistan, Pakistan ve Kuzey Makedonya oldu.

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 715'e çıktı.

Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 769, hasta sayısı ise 81 bin 264 oldu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.

3 ülkeye daha sıçradı

Gürcistan, Pakistan ve Kuzey Makedonya'da da ilk kez yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.

Gürcistan'da Bakan Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk Corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.

Yunanistan'da ilk vaka

Corona virüsünün uğradığı ülkelerden biri de Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan oldu. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, virüs tespit edilen kişinin İtalya'nın kuzeyinden ülkesine dönen 38 yaşındaki bir Yunan kadın olduğunu açıkladı.

Wuhanlı hemşirelerden yardım çağrısı

Corona virüsünün ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde sağlık çalışanları gece gündüz aralıksız mesai yapıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti. Hemşireler, "Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Diğer ülkelerden hemşire ve sağlık çalışanlarının Çin'e gelerek bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman ordusunda virüs paniği

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 47 yaşındaki bir kişi corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kişiye virüsün bir asker aracılığıyla bulaştığı iddia ediliyor. Asker virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Virüs yeni bir kıtaya da yayıldı

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bir kişide corona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı. Brezilya Hükümeti, Sao Paulo'daki hastanede İtalya'dan gelen 61 yaşındaki bir kişide corona virüsünün saptandığı aktarıldı.

İlk aşı test edilmek üzere yola çıktı

Diğer taraftan, Moderna isimli bir ilaç firması bir kutu corona virüsü aşısının ABD hükümetine araştırmacılar tarafından denemesi için gönderdiğini bildirdi. ABD’de şu ana kadar enfekte olmuş 57 kişi tespit edildi.

DSÖ: Paniğe gerek yok

Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan'da başlayan krize ilişkin yeni bir açıklama yaptı. DSÖ'nün Avrupa Yöneticisi Hans Kluge, "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu. Kluge hastalığa yakalanan her beş kişiden dördünün hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti.

Roma'da düzenlenen konferansta konuşan Hans Kluge vakaların yüzde 96'sının Çin'de görüldüğünü belirtip ölüm oranının yüzde 1 olduğuna dikkat çekti.

DSÖ salgının ilk günlerinde Çin hükümetine önlemler konusunda güvendikleri açıklamasını yapmıştı.